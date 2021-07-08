«بحوث الصحراء» و«فاو» يشاركان في مبادرة تحسين الوضع الغذائي للأسرة المصرية بالخارجة

شارك مركز بحوث الصحراء منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” هذا الأسبوع أهالي واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد في نشر الوعي الصحي بين الريفيات بالواحة وكيفية تحسين الوضع الغذائي للأسر الريفية بها .

وصرح الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بأنه يقوم حالياً بتنفيذ خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع في مساحات زراعة أشجار المورينجا في المناطق الصحراوية نظراً للقيمة الغذائية المرتفعة لهذه الأشجار، علاوة علي تحملها ظروف الإجهاد والجفاف التي توجد في البيئات الصحراوية.

وأكد زغلول أن مركز بحوث الصحراء يساهم بشكل فعال في تقديم كافة الدعم الفني والعلمي للريفيات نحو التعرف علي النظام الغذائي السليم لكافة أفراد الأسرة لضمان الحفاظ علي الصحة العامة لجميع أفرادها.

وأشار زغلول خلال افتتاح فاعليات الدورة التدريبية لتحسين النظام الغذائي للأسر الريفية بأن هذه الدورة ساهمت بشكل فعال في التعرف علي فوائد شجرة المورينجا وما تحتويه من فوائد صحية وقيمة غذائية عالية لجميع أفراد الأسرة .

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي من خلال مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة الذي ينفذه مركز بحوث الصحراء حيث ساعد المشروع كمرحلة أولي في تقديم 5000 شتلة مورينجا لعدد 100 أسرة ريفية وذلك لنشر زراعة أشجار المورينجا بالواحة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالوادي الجديد.

وأشارت الدكتورة أميرة شكري أستاذ مساعد علوم وتكنولوجيا الأغذية بالمركز والقائمة علي تنفيذ فاعليات الملتقي العلمي إلى أن التوسع في زراعة شجر المورينجا بالواحة يحقق الرؤية المصرية التي تنادي بالاهتمام بصحة الأسرة المصرية خاصة المرأة، كما أن زراعة أشجار المورينجا بمساحات كبيرة يساهم بشكل فعال في تحسين المستوي الاقتصادي للمرأة الريفية من خلال الصناعات القائمة علي هذا النبات لارتفاع القيمة الغذائية به حيث يمكن تجفيف أوراق المورينجا وتعبئتها ثم تسويقها بأسعار مرتفعة، كما يمكن إدخال أوراق المورينجا بعد تجفيفها وطحنها في كافة الأكلات المصرية.

وصرحت أميرة شكري بأن الريفيات شاركن في اعداد الكثير من المشروبات والاكلات التي تحتوي علي المورينجا والتعرف علي كيفية تجفيف الأوراق وطحنها .

وقال الدكتور عماد عوض مسئول الاتصال والتواصل المجتمعي بالمشروع إن مثل هذه الفاعليات واللقاءات تعزز دور المشاركة المجتمعية ويساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بالواحة، كما أن إشراك المجتمع المحلي الزراعي في كافة مراحل عمل المشروع يساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بالواحة ويعظم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع .

وأعرب المشاركون من السيدات الريفيات عن سعادتهن بالتعرف علي الفوائد الصحية والقيمة الغذائية لهذه الشجرة مؤكدين على التوسع في زراعة أشجار المورينجا بالواحة وعمل العديد من المشروعات الخاصة بهن من أجل المساهمة في تحسين ورفع مستوي دخل الأسرة .