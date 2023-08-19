«بحوث الصحراء» والمنظمة الدولية للبحوث الزراعية اليابانية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

التقي د. عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، مع د. علاء الدين حموية، المنسق الإقليمي لبرنامج وادي النيل والبحر الأحمر- المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، يرافقه الدكتور donghe Xu من المنظمة الدولية للبحوث الزراعية اليابانية، والدكتورة Erina Iwasaky من جامعة طوكيو؛ لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في تنفيذ مشروع بالوادي الجديد، من خلال المكتب التمثيلي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA).

وذكر زغلول أنه سيتم التعاون من خلال تبادل نتائج البحوث التي تُجريها الجهتان من أجل الاستفادة ونقل الخبرات بين الدولتين، وفي إطار التحديات الجديدة للتغيرات المناخية و”رؤية مصر 2030″، والتعرف على أكثر نشاطات المركز والأماكن التي يحب زيارتها ميدانيًّا.

وقام رئيس المركز بعرض إنجازات المركز ومرافقة الوفد لعمل جولة تفقدية لمعامل المركز وأجهزة تحلية المياه، وقد أشاد الوفد بأنشطة المركز وإنجازاته في تحقيق التنمية المستدامة.