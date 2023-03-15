«بحوث الصحراء» و«أكساد» يتابعان زراعة القمح في المناطق الجافة

قال الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء إن الفريق البحثي بالمركز بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافه والاراضي القاحله (أكساد) يعمل على اختبار الأصناف المتاحة من الأقماح لاختيار الأفضل ، لكي تتناسب مع الظروف القاسية في المناطق الجافة، ومن المتوقع أن تساهم الأصناف الجديدة في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، ومقاومتها للعوامل البيئية القاسية في هذه المناطق.



أوضح الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث رأس سدر أنه يتم تحديد السلالات المستخدمة في الدراسة، طبقا للأسس العلمية حيث يتم تحديد الخصائص الوراثية والفسيولوجية التي قد تؤثر على قدرتها على تحمل الاجهادات البيئية، كذلك يتم تحديد معايير الإجهادات البيئية المختلفة التي قد تواجه النباتات في المنطقة، مثل الجفاف، والحرارة العالية، والملوحة.

و أكد المهندس محمد عبد الله مسؤول المتابعه في أكساد أن عمليات الزراعة والرعاية اللازمة للسلالات المدروسة تتم وفقا للمعايير البحثية، بما يلائم الظروف البيئية في المنطقة، وتتضمن هذه العمليات تحديد الوقت المناسب للزراعة، ونوعية التربة، وحجم الري، والتسميد.



أكد الدكتور عبد الله زغلول أن الفريق البحثي للمركز يقوم بتحديد القياسات الحقلية المختلفة التي سيتم متابعتها، وتشمل هذه القياسات مراقبة نمو النباتات، والمحتوى المائي في التربة والنباتات، والتعبئة الكلوروفيلية، ونسبة الاستعاب الزراعي، وحجم الحصاد.

في النهاية أعرب الدكتور زغلول عن أن تلك الجهود المبذولة للنهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعه السيد القصير بشأن تعزيز خطة تطوير قطاع الزراعة في المناطق الصحراوية، وتوفير مصادر غذائية مستدامة.