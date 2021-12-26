اقتصاد وأسواق

«بحوث الصحة الحيوانية» ينظم ورشة حول تطبيق نظام الجودة بمراكز تجميع الألبان

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في معهد صحة الحيوان تنظيم فعالية لجودة مراكز تجميع الألبان
الصاوي أحمد 5:43 م, الأحد, 26 ديسمبر 21 5:43 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

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قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية إنه تم تنفيذ ورشة عمل عن تطببق نظام “الهاسب” في مراكز تجميع الألبان وتطبيق الإجراءات القياسية في التنظيف والتطهير والإجراءات التصنيعية والصحية الجيدة، وذلك بتوعية أصحاب مراكز التجميع وموردين الألبان بأهمية الحصول على كوب لبن نظيف وضرورة التطوير لمراكز تجميع الألبان والحصول على شهادة الأيزو.

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وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية لمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.


وأكد شاهين أهمية الحصول على لبن سليم من خلال الاهتمام بصحة الحيوان والتغذية الصحيحة لزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وشدد على أهمية الدورات التدريبية وورش العمل فى مجال الألبان لتوفير غذاء صحي وأمن للمواطن المصري.

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بقلم الصاوي أحمد

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