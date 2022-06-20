«بحوث الصحة الحيوانية» ينظم ندوة عن الإصابات البكتيرية والفيروسية التي تصيب الأرانب

قام معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لوزارة الزراعة، بتنفيذ قافلة إرشادية للسيدات الريفيات في إدارة المعمورة الزراعية بمحافظة الإسكندرية عن “تربية الأرانب والإصابات البكتيرية والفيروسية التي تصيب الأرانب”.

وركزت المحاضرة التى نفذها إخصائيات بمعمل بيطرى الإسكندرية على أهم الأمراض التي تصيب الأرانب وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأرانب للحفاظ على البيئة.

وشارك فى الورشة جهاز شئون البيئة الذى أشار إلى كيفية الحفاظ على البيئة وأضرار تكرار عملية التحمير من نفس الزيت مرات عديدة، والاستفادة منه بدلًا من التخلص منه في الصرف، مما يسبب أضرارًا للبيئة.

وفى نهاية الورشة تمّت مناقشة السيدات والإجابة على استفساراتهن فى احتياجات الأرانب الغذائية وكيفية تغذيتها غذاءً صحيًّا.

جاءت تلك الندوة بناء على تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمشاركة الفعالة فى برامج رفع كفاءة المرأة الريفية وتنمية المجتمع الريفى؛ وخاصة القرى الأكثر احتياجًا، وبدعم من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.