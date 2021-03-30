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«بحوث الإسكان»: الذكاء الاصطناعي ﻟﻠﻤﺪن على أجندة المؤتمر الدولي ﻟﻠﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام

برعاية رئيس مجلس الوزراء
أحمد صبحي 12:07 م, الثلاثاء, 30 مارس 21 12:07 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

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قال الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان البناء التابع لوزارة الإسكان، إنه سيتم مناقشة محور الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات والاتصالات للمدن، ضمن موضوعات المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات.

وأضاف الذهبي أن المؤتمر، بعنوان “الإدارة المتكاملة للمدن الذكية – Integrated Management of Smart Cities “، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمقرر عقده خلال الفترة من 20 : 22 / 6 / 2021،  بمقر المركز بالدقي.

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وأوضح، أنه سيتم مناقشة عدة موضوعات أخرى على أجندة المؤتمر، منها إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ، واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﺻﻮل، واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬﻛﻲ وإدارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت، وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، وإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺨﻀﺮاء، واﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ.

كذلك مناقشة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ، واﻹدارة الإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، واﻟﺪﻋﺎوى وﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وإدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ، وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﺸﻴد، وإدارة المشروعات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ، وﻧﻤﺬﺟﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء، وﺣﻠﻮل إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻼت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ.

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وأشار الدكتور الذهبي، إلى أن من ضمن أهداف المؤتمر الدولي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، أنه يتيح ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻘﺪﻳﻢ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺣﺪث اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت والاﺑﺘﻜﺎرات واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إلى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام وإدارة  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وإدارة اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

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بقلم أحمد صبحي

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