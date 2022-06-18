«بحوث الإرشاد الزراعي»: تنفيذ 14 ندوة توعوية في المحافظات خلال 5 أيام

أفاد معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية وبالتعاون مع معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة، بأنه قد تم خلال الفترة من 12 إلى 16 /6/ 2022 الانتهاء من تنفيذ 14 ندوة إرشادية متنوعة في الإدارات الزراعية والمراكز الإرشادية بمديريات الزراعة، وشارك فيها عدد كبير من المزارعين والمهندسين الزراعيين في 8 محافظات.

وأضاف التقرير أن هذه المحافظات هى: كفرالشيخ 3 مدارس والإسكندرية 3، والشرقية 1، والمنوفية1، والإسماعيلية 1، والمنيا 2، وأسيوط 2، وسوهاج1.

وكشف التقرير أن ذلك على النحو التالى:

5 ندوات إرشادية فى مجال التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصرى وسبل التكيف مع آثارها السلبية. منها ندوتين بعنوان “الزراعة الذكية مناخيا ممارسات حتمية للتكيف مع التغيرات المناخية”، وتم تنفيذهما في محافظتى سوهاج، وكفرالشيخ، وتضمنت العديد من المحاور منها مفهوم الزراعة الذكية مناخيا واهدافها،وأهمية تطبيق الزراعة الذكية فى القطاع الزراعي، وخطوات الزراعة الذكية وآليات التحول إلى الزراعة الذكية.

وأضاف التقرير ان تم استعراض ممارسات إنتاج المحاصيل الذكية مناخيا و ممارسات نظم الانتاج المتكاملة كمدخل للزراعة الذكية مناخيا، وممارسات ادارة المياه كمدخل للزراعة الذكية، وممارسات الإدارة المستدامة للتربة والاراضى كمدخل للزراعة الذكية مناخيا.كما عقدت ندوة بعنوان ” التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى وطرق الحد من آثارها السلبية ” بمديرية الزراعة محافظة أسيوط، تناولت العديد من المحاور منها ماهية التغيرات المناخية. وأسبابها و مصادر غازات الاحتباس الحرارى ، والتأثيرات الضارة للتغيرات المناخية على القطاع الزراعى، والجهود المبذولة لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وكشف التقرير أن هناك ندوة آخرى بعنوان ” تحديات الامن الغذائي في ضوء التغيرات المناخية ودور الخدمة الإرشادية الزراعية في الحد من آثارها السلبية ” وتم تنفيذها في مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، وقد تضمن محتوى الندوة المحاور التالية :الأمن الغذائي ( المفهوم ، والمستويات ، الابعاد ، المؤشرات )، الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة، والأمن الغذائي والفجوة الغذائية والإكتفاء الذاتي المطلق والنسبي، والأمن الغذائي المصري ، المؤشرات والأرقام ، وعلاقة كل بعد من أبعاده بالعمل البحثي والإرشادي الزراعي، وأهم تحديات تحقيق الأمن الغذائي ، التعرف عليها ورصدها ، والعلاقات البينية، والتغيرات المناخية ( المسببات والأضرار ) وعلاقة ذلك بسلوكيات المزارع المصري، والتحرك في اتجاهين الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، والتكيف السريع مع آثار التغيرات المناخية.

وكشف التقرير أنه تم تنفيذ ندوة بعنوان “أثر التغيرات المناخية على زراعة بعض محاصيل الخضر ( البطيخ -الكنتالوب) ” بالإدارة الزراعية ببلطيم محافظة كفر الشيخ ، وتضمنت كيفية تفادي عيوب تغطية الأرض بالبلاستيك ( الملش) ، والطريقة المثالية لإزالة الأنفاق البلاستيكية وأقلمة النبات مع الجو المكشوف، وكيفية اختيار الصنف المناسب لكل عروة من محصولي البطيخ والكنتالوب، وكيفية التغلب علي مشكلة فشل العقد في ظل الزراعة في درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة، ودور عنصر الكالسيوم في عقد وتزهير محصولي البطيخ والكنتالوب وتفادي الأمراض الناتجة عن نقصه.- ندوة إرشادية بعنوان” الرى الحديث وترشيدإستخدام المياة لتحقيق التنمية المستدامة ” وتم تنفيذها بمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، وتضمنت: تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه وزيادة الانتاجية الزراعية.

وأشار التقرير إلى أن هناك ارتفاع مستوي المعيشة للمزارعين وأهمية التحول للرى الحديث، والفوائد التى تعود على المزارعين، نتيجة هذا التحول، والتوزيع المستقبلي للمياه في مصر، وحصة الفرد السنوية من المياه والأراضي الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية.

تأتى هذه الندوات ضمن سلسلة الأنشطة الإرشادية والتدريبية المكثفة التى يقوم بها المعهد في الفترة الحالية بهدف تنمية معارف ومهارات المزارعين والمهندسين الزراعيين فى مختلف الأنشطة الزراعية، وسبل تنمية الدخل في القطاع الريفى فى ضوء المبادرة الرئاسية “حياة كريمة “، وفى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب والدكتور محمود حسن مدير المعهد. صرح بذلك د ياسر عبده حيمرى وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب.