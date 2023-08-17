بحوث «الأهلي فاروس» توصي بشراء سهم «طلعت مصطفى».. وترفع تقييمه إلى 22.55 جنيه

أوصت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بزيادة الوزن النسبي لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة مع زيادة القيمة العادلة من 19.67 جنيه إلى 22.55 جنيه للسهم، وذلك نتيجة نمو مبيعات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 32.9 مليار جنيه.

وأرجعت “الأهلي فاروس”، في تقرير لقسم البحوث بالشركة، أسباب توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم مجموعة طلعت مصطفى إلى توقعات نمو المبيعات العقارية لتصل إلى 45.4 مليار جنيه خلال عام 2023، وكذلك توقعات نمو إيرادات الفنادق إلى 3 مليارات جنيه هذا العام.

أوضحت شركة الأهلي فاروس، الطفرة في مبيعات طلعت مصطفى القابضة، حيث حققت المجموعة نموًا في المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2023 بمعدل سنوي بلغ 248.7%، وبمعدل ربع سنوي بلغ 69.5% لتصل إلى 20.7 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي مبيعات النصف الأول إلى 32.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 191%، هذا بخلاف مبيعات الكيانات غير المتربطة بالشركة وبلغت 18.5 مليار جنيه في أول 6 شهور، تحصل الشركة منها على عمولات.

أما بالنسبة للنتائج المالية لمجموعة طلعت مصطفى، قالت “الأهلي فاروس”، إن إيرادات المجموعة زادت سنويًا بنسبة 51.4%، وبنسبة 41.3% ربعيًا لتصل إلى 6.3 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي الإيرادات إلى 10.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 50.9%.

وأرجعت أسباب نمو إيرادات مجموعة طلعت مصطفى، إلى زيادة إيرادات كل من النشاط العقاري بنسبة 46.5% سنويًا إلى 7.4 مليار جنيه، والفنادق بنسبة 90.3% سنويًا إلى 1.8 مليار جنيه، والأنشطة الخدمية بنسبة 37.4% سنويًا إلى 1.5 مليار جنيه.

أضافت أن مجمل أرباح مجموعة طلعت مصطفى ارتفع بنسبة 47.0% سنويًا و17.2% ربعيًا إلى 1.8 مليار جنيه، بنسبة هامش 29.2%، وبذلك يرتفع مجمل الأرباح في النصف الأول 45.5% سنويًا إلى 3.4 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الربح في الربع الثاني 48.7% سنويًا و8.7% ربعيًا إلى 812.7 مليون جنيه، بنسبة هامش 13.0%. وبذلك، ارتفع صافي ربح النصف الأول 40.3% سنويًا إلى 1.6 مليار جنيه.