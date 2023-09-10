بحوث «اتش سي» تتوقع نمو إيرادات «إيسترن كومباني» 78% بدعم ارتفاع أسعار السجائر

رفعت بحوث شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، توقعاتها لإيرادات الشركة الشرقية – إيسترن كومباني بنسبة 78٪، بمتوسط 16.9٪ زيادة في الأسعار على أساس سنوي خلال الفترة من السنة المالية 22-23 إلى 27-28.

وقالت باكينام الإتربري محلل القطاع الاستهلاكي بشركة اتش سي، إنه من المتوقع زيادة بنسبة 13% في المتوسط المحلي لسعر تسليم المصنع المتوقع للفترة المذكورة، وذلك بالمقارنة لمتوسط الزيادة المتوقعة سابقا عند 3.11%، بافتراض أن الشركة لا تزال تعمل في حدود شريحة الضريبة الثابتة عند .4.00 جنيه للعبوة، حيث إن الحكومة المصرية لم تعلن بعد عن أي تعديل للشرائح الضريبية الثابتة.

وأشارت إلى موافقة مجلس إدارة الشرقية في مارس الماضي على زيادة سعر التجزئة للسجائر المحلية بمقدار 1.00–3.00 جنيه للعبوة، بعد زيادة سعرها بواقع جنيهين في سبتمبر 2022، للحفاظ على هوامش الربح التشغيلية والتغلب علي ارتفاع تكلفة التبغ الخام، التي ترجمت إلى زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي في سعر تسليم المصنع المتوقع للسنة المالية 22-23 إلى 5.72 جنيه للعبوة.

وتابعت، بالإضافة إلى ذلك، رفعت الشركة المتحدة للتبغ المملوكة للشرقية للدخان بنسبة 24% أسعار تسليم المصنع إلى متوسط 17.2 جنيه للعبوة من 14.7 جنيه للعبوة، مما ساهم بشكل إيجابي في ربحية الشرقية للدخان.

ورغم ذلك ترى الإتربري، إنه من المتوقع انخفاض حجم مبيعات السجائر المحلية المتوقع للعامين الماليين 2022/2023 – 2023/2024 بمتوسط 6% على أساس سنوي، متأثراً سلبًا بآثار نقص العملات الأجنبية، على أن تعود المبيعات إلى طبيعتها بحلول السنة المالية 2024/2025 – 2027-2028، مع زيادتها بمتوسط 5% تقريبا على أساس سنوي إلى 71.9 مليار سيجارة بحلول نهاية فترة التوقعات.

وبناء على ذلك قدرت أتش سي نمو إيرادات الشرقية للدخان بمعدل نمو سنوي مركب للـ 6 سنوات بنسبة 19% خلال فترة التوقعات، مما ينعكس على زيادة توقعاتها للإيرادات بـ78% تقريبا للفترة من السنة المالية 2022-2023 / 2027-2028.

ورفعت أتش سي كذلك تقديراتها لمجمل الربح المتوقع للسنة المالية 2022/2023 – 2027/2028 بنسبة 95% تقريبا في المتوسط.

ولفتت الإتربري إلى أنه يجري حاليا مراجعة تقديرات مجمل الربح المرجح لفترة التوقعات نظرا لارتفاع أسعار بيع السجائر المحلية، مع احتساب متوسط هامش مجمل ربح قدره 42٪ تقريبا خلال فترة توقعاتنا، ارتفاعًا من المتوسط السابق المقدر بـ39% خلال نفس فترة التوقع.

ومع ذلك، قالت إنه يتوقع انخفاضًا بنسبة 5 نقاط مئوية تقريبا لهامش مجمل الربح على أساس سنوي في السنة المالية 23/24 إلى 39.9% بسبب ضعف الجنيه المصري وضغوط التضخم، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المواد الخام المستوردة لدى الشرقية للدخان، علاوة على ارتفاع متوسط أسعار التبغ العالمية في شهر مايو بنسبة 45% على أساس سنوي إلى 6.780 دولار للطن، وفقًا لبيانات تصدير التبغ البرازيلي الصادرة عن وزارة الاقتصاد البرازيلية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك من المتوقع التحسن في هامش مجمل الربح بدءًا من السنة المالية 24/25 ليصل الى 43% تقريباً بحلول نهاية فترة التوقعات، ما يترتب عليه بلوغ متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك نسبة 40% خلال فترة التوقعات، و41% تقريبا في 27/28.

وعلى صعيد هامش صافي ربح الشركة، نتوقع أن يبلغ متوسط قدره 41% من السنة المالية 22/23 وحتى 27/28، مقارنة بمتوسط قدره 27% خلال السنوات الست الماضية، مدعومًا بشكل أساسي بكل من دخل تأجير المعدات ودخل الاستثمار في الشركة المتحدة للتبغ.

ومن المتوقع أن يبدأ دخل الاستثمار من المتحدة للتبغ في الظهور في قائمة الدخل للشرقية للدخان خلال الربع الرابع من العام المالي 2022/2023.