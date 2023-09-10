بحوث إتش سي: 9.09 مرة مضاعف ربحية سهم إيسترن كومباني في صفقة جلوبال

قالت بحوث شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية إن تقييم سهم الشرقية للدخان في صفقة استحواذ جلوبال- إيسترن كومباني البالغ 28.9 جنيه يتجاوز تقييمها للسهم، فضلا عن تقييم الصفقة على مضاعف ربحية 9.09 مرة للسنة المالية 2022/2023.

وأشارت بحوث “إتش سي” إلى أنه باستثناء مبلغ 150 مليون دولار التي ستدفعها جلوبال لاستيراد التبغ الخام، فإن مبلغ 625 مليون دولار الذي ستدفعه شركة جلوبال للاستثمار في الصفقة تشكل 28.9 جنيه مصرى لسهم الشرقية للدخان، أعلي من تقييمنا للسهم، كما ينطوي تقييم الصفقة على مضاعف ربحية يبلغ 9.09 مرة متوقع للسنة المالية 2022/2023.

وتابعت إنه بناءً على اتفاقية المساهمين في المتحدة للتبغ الموقعة من المساهمين ومنهم الشرقية للدخان ومساهمي المتحدة للتبغ، فإنه، إذا استحوذت شركة أجنبية على 10% من أسهم الشرقية، سيكون لمساهمي المتحدة الحق في الاستحواذ على حصة الشرقية البالغة 24% في المتحدة بالقيمة الاسمية لحصة الشرقية بالإضافة إلى 108 ملايين دولار.

وأشارت إلى أنه نظرًا لأن شركة جلوبال للاستثمار مملوكة بنسبة 99% تقريبًا من المساهمين في المتحدة، فإن الشرقية لن تفقد حصتها في المتحدة للتبغ.

ولفتت إلى أنه بناء على ذلك فإنها تنظر بشكل إيجابي إلى هذا التطور نظرًا لأن التقييم جيد، وسوف تنضم إحدى الشركات المصنعة للتبغ ذات الخبرة إلى مجلس إدارة الشرقية للدخان، كما أن مبلغ 150 مليون دولار الذي تعهدت شركة جلوبال للاستثمار باستخدامه لاستيراد التبغ الخام سيساعد الشرقية للدخان في التغلب على أزمة العرض الحالية.