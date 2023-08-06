بحوث «إتش إس بي سي» ترسم سيناريو ربحية 5 شركات بالقطاع الاستهلاكي في البورصة العام الحالي

توقعت بحوث HSBC أن يضغط التضخم هوامش ربحية القطاع الاستهلاكي في الربع الثالث من العام الحالي، على أن يشهد الربع الأخير تحسنا مع دخول الزيادات السعرية حيز التنفيذ، واصفة القطاع بأنه جذاب في سوق مليئة بالتحديات.

وقالت في تقرير بحثي تلقت “المال” نسخة منه إنه على مدار الـ12 شهرا الماضية تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي من مستوى 19.7 إلى 30.9 جنيه للدولار، وكان التأثير على أسهم القطاع الاستهلاكي مشابها، ولكن أخيرا تم تعزيز الإيرادات مع تمرير الشركات التي لديها مبيعات بعملة خلاف الجنيه الزيادات السعرية للمستهلكين، وارتفاع تكلفة البضاعة المباعة إلى الحد الذي تعتمد فيه على الدولار”.

وأضافت أنه بينما يكون أثر تكلفة البضاعة المباعة فوريا، يتم تمرير الزيادات السعرية ببطء، علاوة على ذلك يمكن أن يعزز المخزون الرخيص هوامش الربحية على المدى القصير للغاية، وبناء على ذلك نتوقع أن تتحسن هوامش الربحية بنهاية العام الحالي.

ورسمت وحدة البحوث سيناريوهات ربحية 5 شركات بالقطاع، هي دومتي، وإيديتا، وجهينة، والنساجون الشرقيون، جي بي كوبوريشن، مع تعديل السعر المستهدف، والتوصية لبعض الأسهم بما يعكس التكلفة الجديدة لحقوق الملكية، وتخفيض قيمة الجنيه.

ورفعت السعر المستهدف لسهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 0.5% إلى 13.2 جنيه، مع خفض التوصية إلى الاحتفاظ بالسهم، كما رفعت السعر المستهدف لسهم جي بي كوبوريشن 46% إلى مستوى 9.40 جنيه، حيث مكنها بيع حصة من شركة تابعة لها من خفض ديونها، ودومتي بنسبة 33% مع اتجاه صعودي جاذب للسهم، بينما تعد مستويات التداول ضعيفة.

وأكدت توصيتها على إيديتا والنساجون بالشراء مع ارتفاع نسبته 26 و25% على الترتيب، ورغم ذلك قالت إنها تعترف أن المستثمرين قد يشعرون بالفتور نحو هذه الأسهم في ظل المخاوف من سعر العملة.

وتوقعت استمرار قلق المستثمرون حيال الاستثمار في مصر، حيث تراجع اهتمامهم خلال السنوات الأربعة الماضية، مع عدم مرونة سعر العملة، وبقاء الجنيه ثابتا أمام الدولارعند مستوى لايزال فيه السوق غير واضحا، ما أدى إلى ظهور سعر الصرف الموازية، ولفتت إلى أنه عند تقييم الأسهم في مصر يطالب المستثمرون بعلاوة لتعويض مخاطر سعر الصرف.

الصناعات الغذائية العربية “دومتي”

توقعت بحوث إتش إس بي سي زيادة في مبيعات “دومتي” خلال 2023 – 2024 وذلك بشكل أساسي بسبب القفزات السعرية في قطاعات منتجاتها، حيث رجحت زيادة طفيفة في هوامش قطاعات العصير، والألبان، يقابلها انخفاض جزئي في هوامش قطاع المخبوزات.

ورجحت أن يشهد الربعين الثاني، والثالث من العام الحالي، هوامش أضعف مع تلاشي المخزون منخفض التكلفة، بينما تنتعش الهوامش في الربع الأخير من العام بسبب القفزات السعرية.

وتوقعت أن تسجل إيرادات دومتي العام الحالي 7.2 مليار جنيه، وأن يسجل إجمالي الربح 1.69 مليار جنيه، بهامش 23.5%، وصافي الربح 504 مليون جنيه، بهامش نسبته 7%.

وقدرت السعر المستهدف لسهم دومتي عند 11.30 جنيه، مع توصية بالشراء.

إيديتا

وقالت بحوث إتنش إي بي سي إنها قامت بتحديث تقديراتها لإيرادات إيديتا خلال العامين الحالي والمقبل، نتيجة القفزات السعرية بين قطاعات منتجات الشركة. وقدرت تراجع طفيف في هامش إجمالي الربح مقارنة بتوقعاتها السابقة، ولكن يقابلها تراجع في المصروفات البيعية، والإدارية، والعامة بدعم اتساع قاعدة الإيرادات.

وقدرت أن تصل إيرادات إيديتا العام الحالي 11.2 مليار جنيه، وأن يسجل إجمالي الربح 3.3 مليار جنيه، بهامش 29.9%، وصافي الربح 1.3 مليار جنيه، بهامش 11.7%.

وقالت إن السعر المستهدف لسهم “إيديتا” 23.70 جنيه، مع توصية بالشراء.

جي بي كوبوريشن

وقامت بحوث “إتش إس بي سي” بتحديث تقديراتها لـ “جي بي كوبوريشن” مع ملكيتها لـ49.5% من شركة MNT للاستثمار، والتي لا تضمها في قوائمها المجمعة، والذي يعد حاليا دخل من شركة شقيقة ما يؤدي إلى تراجع الإيرادات، ولكن ترتفع هوامش صافي الربح حيث أنها شركة شقيقة.

وقامت بخفض تقديراتها لمبيعات “جي بي” العام الحالي لسيارات الركاب، والدراجة البخارية ذات العجلتين نتيجة عجز المكونات بسبب ضعف إتاحة العملة الأجنبية، وقيود الاستيراد.

وقدرت إيرادات جي بي العام الحالي ب،20.9 مليار جنيه، مقارنة بتوقعات سابقة 31.7 مليار جنيه، وإجمالي ربح 3.7 مليار جنيه، وهامش إجمالي ربح 18.1%، وصافي ربح 653 مليون جنيه، بهامش 3.1%.

وقدرت السعر المستهدف لـ “جي بي” عند 9.40 جنيه، وسط توصية بالشراء.

جهينة

وقالت إنه لمواجهة تحديات توفر العملة الأجنبية ركزت جهينة على تصدير المركزات التي تتمتع بهوامش ربحية أعلى بكثير، بجانب المخزون منخفض التكلفة ما سينتج عنه ارتفاع هوامش الربحية بالربع الأول. وأشارت إلى أنها قامت بزيادة تقديراتها للكميات، والهوامش، لقطاع المركزات.

وعلى صعيد قطاع الألبان ترى “بحوث اتش اس بي سي” أن الشركة تشهد حركة للعديد من المستهلكين نحو المنتجات منخفضة الأسعار، ما يعود بالفائدة على جهينة، ما سيقود إلى كميات مبيعات أعلى، ولكن الهوامش ستكون أقل.

وقدرت أن تحقق جهينة إيرادات قيمتها 13.9 مليار جنيه، وإجمالي ربح 3.7 مليار جنيه، مع هامش 27%، وصافي ربح 1 مليار جنيه، مع هامش 7.7%.

وقالت إن السعر المستهدف لسهم جهينة هو 13.20 جنيه، مع توصية بالاحتفاظ بالسهم.

النساجون الشرقيون

رفعت بحوث “اتش اس بي سي” تقديراتها لإيرادات النساجون الشرقيون، نتيجة الخفض غير المتوقع للعملة المحلية، وتوقعت أن تشهد السوق المحلية مبيعات أقل في 2023- 2024 على خلفية زيادة الأسعار، بينما تفترض نمو في الكميات المصدرة بواقع 3%.

وقدرت الإيرادات بواقع 17.4 مليار جنيه، مقارنة بتقديراتها السابقة عند 14.7 مليار جنيه، وتسجيل صافي ربح 1.14 مليار جنيه، بهامش 6.6%.

وقدرت السعر المستهدف لسهم النساجون عند 18.30 جنيه، مع توصية بالشراء.

توقعات إيرادات الشركات