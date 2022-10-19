«بحوث أمراض العيون» ينظم مؤتمرا علميا حول جراحات المياه البيضاء غدا

يُنظم معهد بحوث أمراض العيون ، مؤتمرًا علميًا في مجال جراحات إزالة المياه البيضاء وزرع العدسات على مدى يومين.

ويقام المؤتمر تحت رعاية د.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر الجاري.

وتشمل فعاليات المؤتمر تقديم دورات تدريبية على أحدث تقنيات إزالة المياه البيضاء بالموجات الصوتية وأحدث أنواع العدسات التي يتم زرعها بعد إزالة المياه البيضاء.

وكذلك تقنيات جراحات المياه البيضاء للأطفال وتقنيات إصلاح القزحية.

ويتضمن المؤتمر تقديم العديد من الندوات العلمية حول تشخيص وعلاج حالات المياه البيضاء المُتقدمة والمياه البيضاء المُضاعفة، نتيجة أمراض بالعين مثل المياه الزرقاء.

والالتهاب القزحي وأمراض الشبكية وأمراض بالجسم، مثل وجود مضاعفات مرض السُكري على شبكية العين.

وسيتم بث عرض جراحي حي لعمليات المياه البيضاء من أربع غرف عمليات بالمعهد.

وتم دعوة 5 من أكبر جراحي المياه البيضاء بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى جراحي المعهد.

وذلك لإجراء 30 عملية مياه بيضاء مُتقدمة، في إطار المُساهمة بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

ومن جانبه أوضح د. مصطفى صلاح رئيس معهد بحوث أمراض العيون، أنه تم دعوة الخبير العالمي نيتو روزاتيالي خبير جراحات المياه البيضاء من جامعة ساو باولو البرازيلية.

بحضور 500 طبيب

وذلك لإلقاء محاضرات عن أحدث تقنيات جراحات المياه البيضاء، وتم تسجيل 500 طبيب لحضور المؤتمر.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تفعيل دور المعهد حول تقديم الخدمة الطبية للمجتمع، وكذلك القيام بدوره فى نقل المعرفة وتدريب شباب الأطباء.