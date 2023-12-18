بحوالي 53 مليون جنيه.. أدوات الدخل الثابت تهيمن على 95% من تعاملات البورصة بجلسة الأحد (جراف)

هيمنت أدوات الدخل الثابت على 95% من تداولات البورصة المصرية بتعاملات جلسة الأحد، بحوالي 53 مليون جنيه، من نحو 56 مليون جنيه إجمالي التعاملات.

وكان نصيب الأسهم 5.08% فقط من إجمالي تداولات داخل المقصورة. واقتنص المستثمرون المحليون النسبة الأكبر من التعاملات بنسبة 94.3%، بصافي شراء 47.5 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو البيع بنسبة 4.5%، و1.2%، بقيمة 33.8 مليون جنيه، و13.7 مليون جنيه على الترتيب.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأحد على صعود جماعي للمؤشرات، وسجل مؤشر السوق الرئيس EGX30 صعودا نسبته 0.33%، مغلقا عند مستوى 24804 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان صعودا 1.54%، مغلقا عند مستوى 5447 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI واسع النطاق بنسبة 1.40%، مغلقا عند 7877 نقطة.