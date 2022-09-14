بحمولة 5500 طن صودا كاوية.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة «BOMAR CERES»

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة، حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد لأول مرة السفينة

BOMAR CERES والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها ١٠٧ أمتار بغاطس ٧ أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة إلى ٣٩٩٧ طنا ، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل ٥٥٠٠ طن صودا كاوية.

وفي ذات السياق استقبل الميناء أيضاً السفينة ZAMZAM1 والتي يبلغ طولها ٩١ متراً وغاطس ٥،٦ متر بحمولة كلية ٢١١٩ طنا وذلك لتفريغ ٣٥٤٦ طن رخام.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين، تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة، مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.