بحمولة 3.9 مليون طن.. 235 سفينة بموانئ «شمالية اقتصادية قناة السويس» خلال يوليو

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية شهدت نشاطًا لافتًا خلال يوليو الماضي؛ إذ استقبلت 235 سفينة متنوعة، بإجمالي حمولات بلغ 3,919,049 طن كطاقة محققة، وحاويات 355,543 حاوية مكافئة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل خلال شهر يوليو 111 سفينة حاويات و8 سفن كلينكر و2 سفينة أسمنت وسفينة فحم و2 سفينة بارج بطاقة محققة 3,473,377 طن وحاويات 312,729 حاوية مكافئة.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة 45 سفينة حاويات بطاقة محققة 401,570 طن وحاويات 42,814 حاوية مكافئة، و 5 سفن بضائع عامة، و8 سفن صب سائل، وسفينة رورو وسفينتين سياحيتين و3 سفن تحولت ساحلي فضلًا عن استقبال 36 قاطرة متعددة الأغراض خلال ذات الشهر.

فيما استقبل ميناء العريش البحري 11 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة بلغت 44,102 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الآن.

وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانيها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية على رأسها خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن والخطوط الملاحية.