نقل وملاحة

بحمولة 25 طن ومعالجة تبريد خاصة.. خط ONE ينقل أول شحنة برتقال من مصر لليابان (صور)

نجاح الخط فى توصيل الحاوية لليابان والإلتزام بشروط شحنها يفتح سوقا جديدة أمام المصدرين المصريين باليابان
أماني العزازي 9:57 م, الأحد, 27 فبراير 22 9:57 م, الأحد, 27 فبراير 22

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تنطلق اليوم الأحد أولى رحلات تصدير البرتقال المصري لليابان تنفيذا للبروتوكول الذي وقعته الحكومة المصرية مع نظيرتها اليابانية العام قبل الماضي 2020، عبر خط ONE الملاحي الياباني.

وقال أحمد طارق المدير التجاري للخط الملاحى اليابانى بمصر، أنه تم الإنتهاء من إجراءات تحميل الحاوية بحمولة 25 طن من برتقال المائدة، بعد استيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بشحن المنتج، وذلك بالتنسيق مع الحجر الزراعى وصحة الأغذية ومصلحة الجمارك للتأكد من توافر شروط التبريد المنصوص عليها فى بروتوكول التعاون بين الدولتين فيما يخص تصدير الموالح المصرية.

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وذكر أن نجاح الخط فى توصيل الحاوية لليابان والإلتزام بشروط شحنها يفتح سوقا جديدة أمام المصدرين المصريين اليابان، لافتا إلى أن الأزمة الدائرة حالياً بغزو روسيا لأوكرانيا ليس لها في الوقت الحالي تأثير على الرحلة.

احمد طارق المدير التجارى لخط One

وقال أن الشحنة تابعة لشركة المغربي للإستيراد والتصدير (مافا) المتخصصة فى إنتاج وشحن الموالح والبرتقال لتلك الأسواق، لافتا أن صادرات مصر من البرتقال عام 2020 بلغت 1,5 مليون طن لتسجل الأولى عالميا متوقعا أن تسهم البروتوكولات التى وقعتها الحكومة المصرية مع بعض الدول فى تنشيط معدلات شحن الصادرات المصرية من الموالح والفواكه.
وأوضح « طارق» أن الخط ، سبق وأن قام بتصدير حاوية مماثلة عام 2020 فى إطار التشغيل التجريبي للمنظومة إلا أنها لم تستكمل بسبب تفشى جائحة كورونا، مشيرًا إلى استمرار تواصل عمليات تصدير الموالح على سفن الخط إلى أسواق الصين وفيتنام وفقا للبروتوكول المعمول به منذ 7 سنوات.

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بقلم أماني العزازي

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