بحمولة 24 ألف حاوية.. الخط الملاحي «Evergreen» يستلم أكبر سفينة حاويات في العالم

استلم الخط الملاحي “Evergreen “ سفينة الحاويات الأحدث “Ever Alot ” باعتبارها أكبر سفينة حاويات في العالم، وأول بناء لعام 2022 ، وبحموله 24000 حاوية مكافئة.

وأوضحت تقارير ملاحية أن السفينة العملاقة تم بناؤها في الصين ، والتي زدات بشكل طفيف من سعة السفينة لتصل حمولاتها الي 240 ألف طن ، أي تستوعب 24 ألف حاوية ، بما يعادل ارتفاع 25 طابقًا مقارنة مع تصنيف سفينة الحاويات “Ever Ace” المبنية في كوريا الجنوبية والتي تم تسليمها في صيف 2021 وحمولاتها تصل إلي 23992 حاوية مكافئة.

ويذكر أن ” Ever Alot” الجديدة هي الأولى لصالح الخط الملاحي “Evergreen” خلال العام الجاري ، التي تم بناؤها في الترسانات الصينية والتي تأخر تدشينها بسبب عمليات الإغلاق الأخيرة في ميناء شنغهاي ، لذلك ستتبعها عن كثب سفينة شقيقة “Ever Aria”.

وتتميز سفن حاويات الفئة 24 ألف حاوية ، بدمج نظام تقليل سحب الفقاعات ومولدات العمود مما يقلل من انبعاثات الكربون المقابلة بنسبة 4% ، ويحسن مؤشرات كفاءة الطاقة ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وفي الوقت نفسه يقلل بشكل كبير من تكاليف الوقود للسفن ، مع فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.

ويذكر أن قناة السويس استقبلت في أغسطس 2021 ، السفينة العملاقة “EVER ACE ” هى السفينة الأولى التى يتم تشغيلها ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة من الفئة A يتم بناؤها لصالح الخط الملاحى العالمي، حيث تتولى ترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بناء 6 سفن، فيما يتم بناء 6 سفن أخرى فى الصين.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس – في تصريحات سابقة – أن عبور سفن الحاويات الأكبر عالميا لقناة السويس فى أولى رحلاتها البحرية يعكس ثقة المجتمع الملاحى فى قدرة القناة على استقبال واستيعاب الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الحاويات العملاقة، حيث تستطيع القناة استقبال 100% من أسطول سفن الحاويات العالمى بفضل مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع التصنيف العالمى للقناة.