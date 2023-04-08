بحمولة 145 طنا.. «الوطنية لخدمات النقل» تنقل مصفاة محطة الضبعة النووية

تمكنت الشركة الوطنية لخدمات النقل «نوسكو» من نقل مصفاة محطة الضبعة النووية خلال الشهر الماضى بحمولة 145 طن، بحسب محمد مازن نديم المدير التنفيذي للشركة .

قال المدير التنفيذي إنه تم نقل المصفاة على هامش إفتتاح رصيف محطة الطاقة النووية الجديد، الذى تم إنشاؤه بهدف استقبال مكونات المحطة.

وأكد أن الشركة تمتلك إمكانيات ضخمة لنقل المشروعات القومية تتضمن 100 سيارة نقل ثقيل ، بجانب 126 أكس هيدروليكي.

فى نفس السياق ، أكد أن الشركة تمكنت من نقل مكونات مشروع تكرير البترول بمحافظة أسيوط، خلال استقبال الطرود بأحد المواني المصرية، مشيراً إلى أن وزن الطرود 700 طن .

على صعيد متصل أكد أنه تم نقل محطة تقطيرالغاز من داخل ورش القطامية التابعة لشركة بتروجيت الذي تولت تصنيع الإبراج ومصفاة إلى مجمع الغازات الطبيعية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية.

وذكر إن الشركة قامت بنقل 2 برج ومصفاة برا ً من القطامية إلى ميناء الأدبية بمحافظة السويس بوزن يصل إلى 480 طن بطول 60 متر وقطر 8 متر.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الإقتصادية لقناة السويس فى البداية بشأن دخول السفينة على الرصيف قبل وصول الشحنات لميناء الأدبية بمحافظة السويس.

وأشار إلى أن الشركة قامت بالتنسيق أيضاً مع ميناء الدخيلة بمحافظة الأسكندرية بهدف توفير رصيف للسفينة بعد وصولها من ميناء الأدبية ، لعدم حدوث تراكي خارج الميناء ، مشيرا إلى أنه تم نقلها إلى محطة تقطير الغاز فى العامرية بعد ذلك .

ولفت إلى أن الشركة استغرقت عام كامل بهدف دراسة آليات نقل إبراج تقطير الغاز ، بسبب مخاطر نقلهم عبر الطرق البرية ، مشيرا إلى أن الشركة تعاقدت مع مكتب إستشاري بهدف دراسة آليات نقل الابراج.