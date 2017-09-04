بحملة إحنا أكتر حد عارفك.. المصرية للاتصالات تستعد للمحمول

المال ـ خاص: اختارت الشركة المصرية للاتصالات، اللونين البنفسجي والفوشيا لحملتها الإعلانية الجديدة استعدادا لتقديم خدمات المحمول منتصف سبتمبر الحالي. وأطلقت الشركة الحملة الجديدة التي انتشرت خلال أيام العيد في الشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة تحت شعار إحنا أكتر حد عارفك وإحنا أكثر حد طمنك، ف

المال ـ خاص:

اختارت الشركة المصرية للاتصالات، اللونين البنفسجي والفوشيا لحملتها الإعلانية الجديدة استعدادا لتقديم خدمات المحمول منتصف سبتمبر الحالي.



وأطلقت الشركة الحملة الجديدة التي انتشرت خلال أيام العيد في الشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة تحت شعار إحنا أكتر حد عارفك وإحنا أكثر حد طمنك، في إشارة إلى أنها الشركة الوحيدة التي كانت تعمل وقت انقطاع الاتصالات أيام ثورة 25 يناير.

وتعتبر الشركة المصرية للاتصالات هي المشغل الرابع للمحمول في مصر, بعد حصولها على التراخيص اللازمة وسداد كافة الرسوم، ووقعت الشركة إتفاقيا تجاريا مع اتصالات مصر لتقديم خدماتها عبر شبكتها في السوق المحلية.