بحفل نيوزويك لقادة صناعة السيارات.. رئيس هيونداي يفوز بجائزة «صاحب رؤية العام»

قالت شركة هيونداي موتور اليوم الأربعاء إن رئيس المجموعة ، جيونج وي-سيون، فاز بجائزة “صاحب رؤية العام” في حفل توزيع جوائز نيوزويك لـ “المبتكرين البارزين في صناعة السيارات العالمية”، بحسب وكالة يونهاب.

جائزة “صاحب الرؤية للعام” تُمنح لقائد يتخذ إجراءات مهمة لتشكيل مستقبل صناعة السيارات

وقالت هيونداي موتور في بيان إن جائزة “صاحب الرؤية للعام” تُمنح لقائد يتخذ إجراءات مهمة لتشكيل مستقبل صناعة السيارات الآن وعلى مدى الثلاثين عاما القادمة.

نيوزويك: تحت قيادة جيونج تعيد هيونداي تعريف ما هو ممكن في التنقل

وقالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، “تحت قيادة جيونج، تعيد هيونداي موتور تعريف ما هو ممكن في التنقل وتوفر قدرا أكبر من حرية الحركة للإنسانية من خلال كهربة المركبات والروبوتات والتنقل الجوي المتقدم (AAM)”.

وذكرت نانسي كوبر، رئيسة التحرير العالمي في نيوزويك، “يدفع صانعو السيارات الرواد اليوم الحدود بطرق تجعلنا نتحرك وتأسر الخيال أيضا. يستحق المبتكرون الموجودون في هذه القائمة التقدير لدفع الصناعة إلى الأمام، فضلا عن قيادتهم في الاستجابة للتحديات التي تسببها الجائحة”.

وقال جيونج، عند استلامه الجائزة في نيويورك، “تلتزم مجموعة هيونداي موتور بجعل رؤيتنا للتنقل حقيقة واقعة لصالح البشرية جمعاء. نريد إتاحة المزيد من الوقت والمساحة للجميع للقيام بما يدفعهم حقا”.

هيونداي موتور تفوز بثلاث جوائز من أصل 6 جوائز

وفازت هيونداي موتور بثلاث جوائز من أصل 6 جوائز تم تقديمها في هذا الحدث. كما حصلت على جائزة “أفضل فريق بحث وتطوير للعام” وجائزة “أفضل تطوير قوة محركة للعام”.

والجوائز الثلاث الأخرى هي جوائز “المدير التنفيذي للعام”، و”المصمم للعام” و”الحملة التسويقية للعام”.

تراجع مبيعات هيونداى 17% فى مارس

وفى مطلع الشهر الجارى، أعلنت هيونداي موتور أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 17% خلال شهر مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث استمر النقص العالمي في الرقائق في التأثير على إنتاج سياراتها ومبيعاتها.

وذكرت الشركة في بيان لها أنها باعت 313,926 سيارة في مارس، بانخفاض من 378,246 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

وأشارت إلى أن مبيعاتها المحلية تراجعت بنسبة 28%، لتصل إلى 52,883 وحدة، كما انخفضت مبيعاتها الخارجية بنسبة 14%، لتصل إلى 261,043 وحدة.

وفي الفترة من يناير إلى مارس، تراجعت مبيعات هيونداي بنسبة 9.8% لتصل إلى 901,913 سيارة، مقارنة بـ 999,828 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقد حددت شركة هيونداي موتور هدف المبيعات لهذا العام عند 4.32 مليون وحدة. وقد باعت الشركة 3.89 مليون سيارة في العام الماضي.