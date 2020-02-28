بحضور 80 شركة.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوطنى الأول لتنشيط الاستثمار الزراعى والداجنى

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الوطنى الأول لتنشيط الاستثمار الزراعى والداجنى والسمكى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بحضور ممثلين من وزارتى الزراعة والبيئة ومحافظة الدقهلية ومجلس النواب والاتحاد التعاونى والجمعية المركزية للإصلاح الزراعى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن ولفيف من القيادات التنفيذية وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية ورجال الأعمال.

وأكد ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين ان الغرض من المعرض هو تهيئة مناخ استثمار مناسب للجذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديده نستطيع من خلالها وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى مع رفع التصنيف العام المصرى فى الدول صاحبة الرياده في المجال .

واقيم على هامش المؤتمر المعرض السنوى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة «اجرو دلتا» فى دورته الثالثة، الذى يقام بمدينة المنصورة، تحت رعاية وزارة الزراعة ومحافظ الدقهلية، بمشاركة مجموعة من كبرى الشركات العاملة فى مجالات «الأعلاف، ومعدات مصانع الأعلاف، والاستزراع السمكى، وإضافات الأعلاف، والأدوية البيطرية، واللقاحات، ومستلزمات المزارع، والتلقيح الاصطناعى، والدواجن، وغيرها من القطاعات المهمة والأساسية فى تنمية القطاع الداجنى والحيوانى والسمكى.

يقوم برعاية المعرض مجموعة من كبرى الشركات العاملة بالسوق، حيث حقق المعرض نجاحاً كبيراً خلال الدورات السابقة وأصبح أهم معرض يتم تنظيمة بالمحافظات لخدمة القطاع، حيث يعمل على تنظيم ندوات إرشادية للمربين، ويعطى المجال للشركات بفتح أسواق جديدة لهم والتعرف على عملاء جدد.

وينظم المعرض هذا العام مؤتمراً دولياً بمشاركة كبار الأساتذة والمتخصصين والعديد من المسئولين بمختلف الجهات المختصة، وكذلك الجامعات للوقوف على التحديات التى تواجه القطاع والعمل على حلها، ويكرم المعرض هذا العام مائة شخصية من الأساتذة والشركات التى كان لها دور قوى ومؤثر فى النهوض بالقطاع.

ويعمل المعرض على إتاحة الفرصة للمربين لعرض أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة بالمزارع، وجودة الأعلاف، وإعطاء الفرصة لطلبة كليات الطب البيطرى للتواصل مع الشركات للتدريب، ويشارك بالمعرض هذا العام أكثر من 80 شركة تتنافس على تقديم كل ما لديها لخدمة القطاع والنهوض به.

ومن المقرر أن يقام المعرض لمدة يومين على هامش المؤتمرالوطني الاول لتنشيط الاستثمار الزراعي والداجني والسمكي.