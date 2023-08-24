بحضور 60 شركة.. مدير مركز تحديث الصناعة تفتتح معرض الأثاث والديكور

افتتحت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة – نيابة عن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة – فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور، والذي يعقد بمركز القاهرة للمؤتمرات خلال الفترة من 24 وحتى 27 أغسطس الجاري وذلك بحضور مي عسل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وعدد من السفراء الأجانب وأصحاب الشركات في قطاع الأثاث.

وتفقدت دعاء سليمة أجنحة المعرض مروراً بالشركات والأجنحة المشاركة، وأشادت بجودة المنتجات المصرية وتميزها وقدرتها التنافسية وتوافر منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية.

وأشارت إلى أن معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية يساهم في الترويج لمنتجات الأثاث والديكور والتي تتمتع حالياً بجودة عالية وأسعار تنافسية مما يجذب العديد من الزوار.

ويقام المعرض تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمشاركة أكثر من 60 شركة من الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد .

ويضم المعرض العديد من الخبراء و الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور وذلك لعرض آخر ما وصلت اليه التكنولوجيا فى صناعة الأثاث وأحدث الموديلات من الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد .

وأكد أشرف العدوى، مدير الشركة المنظمة للمعرض، أن المعرض في دورته الثانية يقام بمركز المؤتمرات بمدينة نصر حيث قدلاقى إقبالا غير متوقع من الزائرين وقد فاق عدد زوار الدورة السابقة 30 ألف زائر نظرا لما قدمته الشركات من خصومات وعروض تقسيط خلال فترة المعرض .

ويعقد معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 27 أغسطس الجاري ويفتح أبوابه للجمهور يوميا مجانا من الساعة 1 ظهرا حتى 11 مساء.