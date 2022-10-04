بحضور 6 دول.. «الجامعة المصرية الصينية» تشارك في الاجتماع التأسيسي لـ«حماية المجتمعات الريفية»

شارك الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق في الاجتماع التأسيسي لمشروع حماية سبل عيش المجتمعات الريفية.
وعقد الاجتماع التأسيسي لمشروع حماية سبل عيش المجتمعات الريفية بجزيرة ليسفوس باليونان، بمشاركة 6 دول.
وسيبدأ المشروع بدول حوض البحر المتوسط من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
ونوهت الجامعة إلي أن المشروع ممول من مشروع PRIMA التابع للاتحاد الأوروبى.
ويشارك في المشروع جامعات وشركات من اليونان وإيطاليا وفرنسا ومالطا والجزائر ولبنان.
وأكد الدكتور أشرف الشيحي أهمية التعاون الدولى من أجل ثقل البحث العلمى وتطوير حوض البحر المتوسط.
وأشار الشيحي إلي الدور البحثى والتنفيذى الذى تقوم به الجامعة من أجل ايجاد الحلول المستدامة الصديقة للبيئة.
وحضرت الاجتماع الدكتورة رشا الخولى نائب رئيس الجامعة والدكتور علاء عابدين مدير المشروع التنفيذى.
وشاركت الجامعة فى فاعليات ووضع أسس الابتكار والشراكات فى المناطق المستهدفة وخطة التعاون بين الجهات المشاركة فى المشروع التنموى البحثى.