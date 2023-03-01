بحضور 25 شركة.. الجامعة «المصرية - الصينية» تنظم ملتقى توظيفيًا لخريجيها

افتتح الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية وزير التعليم العالي السابق، ملتقي توظيفيا لخريجي الجامعة بمشاركة 25 شركة مصرية وعالمية ومؤسسات مالية ومصرفية.

وسيوفر الملتقي ما يقرب من 700 فرصة عمل لخريجي كليات الجامعة، وفرص تدريب مميزة للطلاب في المجالات الطبية والهندسية وإدارة الأعمال وغيرها.

وذلك بحضور وفد من نقابتي المهندسين و التجاريين، و مسؤلي الجامعة ومنهم دكتور أمير السعيد، أمين عام الجامعة.

وكذلك الدكتور أشرف حلمي، عميد كلية الإقتصاد والتجارة الدولية، والدكتورة أميرة عمر، رئيس قسم إدارة الأعمال الدولية بالكلية .

وأكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن ملتقى التوظيف يأتي في إطار توجه الجامعة لدعم توجهات وسياسات الدولة بضرورة الاهتمام بالخريجين وتذليل الصعوبات التي تواجههم في ايجاد فرص عمل مناسبة، وكذلك تنمية مهاراتهم واتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

وأشار الشيحي إلى أهمية الملتقي التوظيفي بالجامعة المصرية الصينية والذي أقامته الجامعة للعام الثاني علي التوالي في مد جسور التواصل بين طلاب الجامعة للحصول على عروض تدريب في الشركات المختلفة، وكذلك فتح فرص التواصل مع الخريجين و الشركات والمؤسسات المختلفة لتوفير فرص العمل وذلك بالإضافة إلى التعرف على المهارات المطلوبة واللازمة لسوق العمل

وأوضح الشيحي أنه تم دعوة بعض حاضنات الأعمال للمشاركة في الملتقي لتقديم الدعم لطلاب الجامعة وخريجيها والمساهمة في تنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم الريادية، وذلك ايماناً من الجامعة بأهمية دور ريادة الأعمال في دعم مشروعات وأفكار الشباب.