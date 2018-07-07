بحضور وزير الشباب.. هاني شاكر ونادية مصطفى بمهرجان الموسيقي والغناء التراثي

أحمد حمدي:اقيم مساء السبت، احتفالية كبري لافتتاح مهرجان الموسيقي والغناء التراثي للشباب العربي بمسرح وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونخبة من الوزراء ، وحضور عدد من قيادات محافظة القاهرة والجيزة ، وعدد من سفراء الدول العربية

أحمد حمدي:

اقيم مساء السبت، احتفالية كبري لافتتاح مهرجان الموسيقي والغناء التراثي للشباب العربي بمسرح وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونخبة من الوزراء ، وحضور عدد من قيادات محافظة القاهرة والجيزة ، وعدد من سفراء الدول العربية ، ورؤساء تحرير الصحف الكبرى ، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والأدباء والفنانين والصحفيين ، وحضور أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نقب الموسيقيين والفنانة نادية مصطفي عضو مجلس النقابة.

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الغنائية والتي قدمها أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد مصطفى و ياسر مصطفى ، وعرض فيلمي عن القاهرة عاصمة الشباب العربي ، ومجموعة من الفقرات الأخرى .

فيما أعلنت دول ( الجزائر – البحرين – الأردن – العراق – جزر القمر -تونس – السعودية – السودان ) مشاركتها فى مهرجان الموسيقى والغناء التراثى للشباب العربى ، ويقوم بتحكيم المهرجان المايسترو سليم سحاب و الموسيقار هانى شنودة و الدكتور عز الدين طه .

وتأتي إقامة المهرجان في إطار اختيار القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018/2019 تحت شعار ” حلم واحد . هدف واحد ” ، وذلك بهدف التعرف علي الموروث الثقافي والمحافظة علي الهوية العربية وتبادل الخبرات واكتشاف المواهب الشبابية الفنية في مجال الموسيقي والغناء.