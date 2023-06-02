بحضور وزير الرياضة.. افتتاح فرع الأهلي في القاهرة الجديدة (صور)

افتتح محمود الخطيب، رئيس الأهلي، رفقة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فرع النادي الأهلي الجديد في القاهرة الجديدة.

وانطلقت مراسم حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم.

وحضر حفل الافتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، وعلاء الدين فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، واللواء وليد عارف مدير إدارة الأشغال العسكرية، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، ولفيف من المسئولين والقيادات المختلفة ورجال الصحافة والإعلام.

وبدأ توافد السادة الحضور من الساعة السادسة مساء الخميس، وكان في استقبالهم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

في سياق متصل، حرص الخطيب على تكريم عدد من العمال الذين شاركوا في بناء الفرع الجديد للنادي بالقاهرة الجديدة.

وأهدى الخطيب العمال المشاركين في بناء فرع القاهرة الجديدة درع النادي، وتوجه لهم بالشكر على المجهود الكبير الذي قاموا به لخروج هذا الصرح بالشكل الأمثل.

وقال الخطيب خلال كلمته: «افتتاح فرع القاهرة الجديدة يوم تاريخي بكل المقاييس، وسيظل محفورا في ذاكرة كل محب وعاشق للنادي، عندما تتذكر الأجيال القادمة النشأة الوطنية للأهلي في 1907 والتي بدأت على مساحة أرض بلغت أربعة أفدنة تقريبًا».

وتابع: « 1 يونيو 2023 يتم افتتاح الفرع الرابع على مساحة 50 فدانا مملوكة بالكامل للنادي، ومن حق كل أهلاوي سواء كان عضوا أو واحدا من الجماهير أو محبّا للنادي من أي مكان، أن يفخر بالأهلي والانتماء إلى عائلته التي تملك 4 مقرات وليس فروعا».

وأضاف: «النادي يقدر الأعباء الكثيرة على الوزارة، وفي نفس الوقت يثق في تقديرها لرسالة الأهلي الوطنية ودوره في دعم المنتخبات»، موجهًا الشكر إلى كل من ساعد في إنجاز هذا المشروع، وإلى كل مؤسسات الدولة وقياداتها، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.