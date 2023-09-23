بحضور وزير البترول ومحافظ القاهرة.. «أدنوك» تفتتح أولى محطاتها بمصر لتموين السيارات

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والسفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر والتي تقع في منطقة دجلة بحي المعادي.

وتمثل المحطة الجديدة باكورة استثمارات الشركة الإماراتية في مصر في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية من خلال شراكتها الجديدة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق والتي بدأت بموجبها الشركة الإماراتية الرائدة في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر، لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا خلال الفترة المقبلة وتدشين انشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته على أهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية هامة مثل شركة أدنوك الإماراتية للاستثمار في السوق المصرية ، معربا عن ترحيبه بالشركة الإماراتية وحرصها علي التواجد والاستثمار في مصر .

وأضاف الملا أن الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في السوق المصرية تأتي انعكاسا للعلاقات الممتدة وقوة الروابط بين البلدين وعلاقات الصداقة المتينة بين القيادة السياسية المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى و الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وأشار الملا إلى أن دخول شريك هام بحجم أدنوك بما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا ومستويات عالمية للجودة من خلال شراكة مع كيان عالمي آخر مثل توتال انرجيز يعزز من مستويات الجودة في مجال توزيع الوقود وتموين السيارات ويزيد من التنافسية في السوق بين الشركات لتقديم افضل خدمة للمستهلك المصرى الذي سيستفيد في النهاية من هذا التنوع، ووجود ١٤ علامة تجارية تتنافس في هذا المجال على تحسين الخدمات، خاصة أن خدمات الوقود هي عصب الحياة اليومية للمستهلكين ومرآة قطاع البترول لديهم.

وقالت السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات فى مصر ، إن دخول شركة أدنوك فى نشاط تسويق الوقود فى مصر يعد إضافة جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين دولتي الإمارات ومصر ، لافتة إلى أن عدد الشركات الإماراتية العاملة فى مصر يصل إلى ١٧٣٠ شركة فى مختلف المجالات الاقتصادية ، ويأتى على رأسها قطاع البترول والغاز وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة للبلدين.

وأكدت أن هذا الحدث اليوم بمثابة لبنة جديدة في صرح العلاقات الاقتصادية مع مصر، ووجهت السفيرة التحية لوزارة البترول والثروة المعدنية والوزير المهندس طارق الملا على الدعم الكامل للاستثمارات الإماراتية فى قطاع البترول المصرى.

وأعرب المهندس بدر اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع عن سعادته بافتتاح أول محطة خدمة تموين السيارات بالوقود فى مصر تحمل العلامة التجارية لأدنوك، والتى تمثل شراكة ناجحة مع شركة توتال انرجيز بعد استحواذ أدنوك على ٥٠٪ من حصة توتال انرجيز في مصر.

ولفت إلى أنه تم تشغيل ٣ محطات بالفعل وجارى الاستعداد لتشغيل ٦ محطات أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة فى أماكن استراتيجية فى مصر ، موضحا أن توجه أدنوك للاستثمار في مصر نابع من المزايا التى تتمتع بها السوق المصر وفرص النمو الذى يشهدها مما يشجع على ضخ استثمارات جديدة للشركة فى انشطة تسويق المنتجات البترولية ونقل خبراتها فى هذا المجال باستخدام احدث التكنولوجيات.

وأضاف أن إجمالي محطات شركة أدنوك يبلغ ٨٠٠ محطة فى دول الإمارات والسعودية ومصر.

وقال توماس شتراوس مدير توتال انرجيز الفرنسية في مصر: ” يسعدني التواجد في هذه اللحظات الهامة التي نعلن فيها تدشين أول محطة لتوزيع الوقود تحمل العلامة التجارية لشركة أدنوك والتي تأتي من خلال إطلاق شراكة هامة بين توتال انرجيز وأدنوك استنادا إلى الخبرات المتراكمة التي يمتلكها الطرفان في مجال تسويق وتوزيع الوقود، حيث سيتم استثمار الخبرات لدى الجانبين في العمل علي تقديم أفضل الخدمات بمعايير عالمية والمنتجات البترولية عالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء في السوق المحلية، وحيث نتطلع لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا في مصر من خلال شراكتنا مع أدنوك.

وتفقد الوزير والحضور الخدمات المقدمة بالمحطة التي بلغت تكلفتها الاستثمارية ٥٠ مليون جنيه وتوفر ٢٥٠ فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة ، وتقدم الخدمات المتميزة التي تواكب متطلبات واحتياجات العملاء والمستهلكين من كافة أنواع الوقود سواء البنزين والسولار أو الغاز ، وتشمل خدمة تموين السيارات بالبنزين ٩٢ و ٩٥ والسولار، حيث تتميز المحطة بطاقة تموين كبيرة للسيارات تبلغ نحو ١٢ منفذ تموين للبنزين ٩٢ ومثلها للبنزين ٩٥ و ٨ منافذ لتموين السولار علاوة علي خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى.

حيث أوضح المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، ان محطة الشركة لتموين السيارات بالغاز بمحطة أدنوك تبلغ قدرتها التموينية ١٢٠٠ سيارة فى اليوم ، لافتاً إلى أن عدد المحطات المشتركة بين شركتى غازتك وأدنوك يبلغ ٤ محطات، تم تشغيل محطتين بالفعل بمنطقة الهرم بالجيزة ومدينة الحرفيين ببورسعيد ، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المحطتين الأخريين بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

حضر الافتتاح الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية، ونائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ونائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس أيمن عبدالبديع، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك.