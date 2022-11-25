بحضور وزير الاتصالات.. «جلوبال 500» تفتتح فرعها الأول في مصر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وشركة جلوبال “500 Global” لافتتاح مقر للشركة بمصر، وهو الأول لها فى القارة الأفريقية.

ويأتي ذلك باعتبارها مشغلا لمركز إبداع مصر الرقمية “الجيزة” كمركز حيوى عالمى يتم تجهيزه على أعلى مستوى لتنمية قدرات الشركات الناشئة، ودعم الإبداع الرقمى وريادة الأعمال لدى الشباب.

وقع الاتفاقية حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وكورتنى باول الرئيس التنفيذى للعمليات والشريك الإدارى لشركة “500 جلوبال”.

وتبلغ مدة الاتفاقية 3 سنوات، ويتضمن الاتفاق؛ قيام شركة “500 جلوبال” بتأسيس مقر لها فى مصر، وبناء قدرات نحو 200 شركة ناشئة خلال مدة الاتفاقية، إضافة إلى تأسيس صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بمصر.

وأكد “طلعت” أن هذه الشراكة تأتى فى ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع كبرى المشغلين ومسرعات الأعمال العالميين لبناء شبكة واسعة من الخبراء والمستثمرين والشركات لتطوير قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجى.

وأوضح أن مصر تشهد نموا كبيرا فى قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ لافتا إلى أن الوزارة تحرص على التوظيف الأمثل لكل إمكاناتها والاستعانة بالخبرات العالمية لتهيئة البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها وتحفيز الفكر الابتكارى لدى الشباب.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية فى كل المحافظات لتنمية قدرات الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال؛ حيث تستهدف الوزارة إنشاء 30 مركزا منتشرين فى كل أنحاء الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

وبموجب التعاون؛ سيتم تنفيذ دورة سنوياً من برنامج الشركات الناشئة لعدد 15 شركة ناشئة فى مرحلة النمو pre-Series A startups، كذلك تنفيذ دورتين سنوياً من برنامج معسكر الشركات الناشئة لعدد 25 شركة فى مرحلة التأسيس، بالإضافة إلى تنفيذ دورة سنوياً من برنامج معسكر فرق إدارة حاضنات/مسرعات الشركات الناشئة والذى يستهدف إعداد نحو 60 شابا وشابة لإدارة مسرعات الأعمال.

كما سيتم تنفيذ مجموعة من الفعاليات الدورية بهدف تشبيك مجتمع الشركات الناشئة محلياً واقليمياً ودولياً، وتأسيس صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بمصر.

وأعربت كورتنى باول الرئيس التنفيذى للعمليات والشريك الإدارى لشركة “500 جلوبال”، عن بالغ سعادتها للتعاون مع “إيتيدا” وإطلاق عدد من البرامج الداعمة لبيئة عمل ونمو الشركات الناشئة المصرية، من ضمنها برامج للشركات الناشئة، والتى نجحت فى تخريج وانضمام 8 شركات ناشئة لقائمتها التى تضم 49 شركة من شركات “اليونيكورن”، وهى الشركات الناشئة التى تجاوز رأسمالها مليار دولار.

وتابعت قائلة: ان برنامج معسكر فرق إدارة حاضنات/مسرعات الشركات الناشئة، يؤكد على ثقة الشركة فى إمكانات السوق المصرى وتطلعها لأن تكون شريكا رئيسيا فى هذا القطاع المزدهر بمصر والذى يشهد نموًا سريعًا.

يذكر أن شركة “500 جلوبال” تعد من أكبر وأنشط مستثمرى الشركات الناشئة على مستوى العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقع مقرها الرئيسى فى واحة السيليكون بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها مكاتب فى 16 دولة.

ونجحت شركة “500 جلوبال” فى المساهمة فى تحقيق قصص نجاح العديد من الشركات الناشئة المصرية المتميزة، تصل إلى أكثر من 60 شركة بما فى ذلك شركة MaxAB وHomzmart وBreadfast. ولدى الشركة نموذج أعمال فريد مقارنة بمستثمرى رأس المال المغامر على مستوى العالم من حيث تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الهامة لازدهار قطاع الشركات الناشئة.

وفي سياق متصل، قال حسام عثمان ، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” إن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين مجتمع رواد الأعمال وتشجيعهم على إطلاق شركاتهم الناشئة ومشروعاتهم المبتكرة فى مصر فى ظل وجود علامات تجارية رائدة عالميا وصناديق استثمار مرموقة مثل شركة “500 جلوبال”، مشيرا إلى بيئة العمل المتطورة والمواصفات العالمية التى يتيحها مركز إبداع مصر الرقمية “الجيزة”.

وكجزء من استراتيجيتها التوسعية، أعلنت شركة “500 جلوبال”، تعيين أمل عنان كشريك إدارى للشركة بالقاهرة، للإشراف على تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية.

وتمتلك أمل عنان خبرة فى قطاع الشركات الناشئة المصرية تمتد لأكثر من 8 سنوات، حيث ساهمت فى نمو وتوسع أعمال الشركات الناشئة المصرية خلال توليها عدد من المناصب التنفيذية فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجلوبال فينتشرز، وصندوق المشروعات المصرى الأمريكي، ووزارة المالية، والمجموعة المالية “هيرميس”، ومؤسسة التمويل الدولية.

من جانبها، أمل عنان الشريك الإدارى لشركة 500 جلوبال، أن التعاون مع “إيتيدا” يؤكد التزام الشركة بدعم مؤسسى الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين فى كل مراحل نمو شركاتهم؛ معربة عن سعادتها للانضمام لشركة 500 جلوبال ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مسيرتهم كقطاع حيوى يساهم فى نمو الاقتصاد المصري.

يذكر أن أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، بهدف تطوير مبنى آثرى تابع للجامعة فى الجيزة وتحويله إلى مركز إبداع رقمى؛ بهدف التطوير ومواكبة انشطة ريادة الاعمال .

ومن المقرر أن يضم مركز إبداع مصر الرقمية “الجيزة” معامل مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية وقاعات للتدريب، ومساحات لتنفيذ أنشطة رعاية الإبداع الرقمى بما تشمله من معسكرات العصف الذهنى، وحاضنات ومسرعات أعمال للشركات، مع تدريب للقائمين على هذه الشركات، وإقامة محافل للتشبيك بينهم والمستثمرين.