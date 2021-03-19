بحضور وزيرة الهجرة ومحافظ مطروح.. الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج دفعة كلية الدراسات العليا

تخرج من هذه الدفعة 336 خريجًا من جنسيات مختلفة "مصر- ليبيا- سوريا" من الحاصلين على الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال "عربى/ إنجليزى"، وماجستير إدارة الأعمال الأكاديمي "عربى/ إنجليزى"، وماجستير إدارة الأعمال "عربى/ إنجليزى"، وماجستير إدارة الأعمال "أوتونوما"، بالإضافة إلى الدبلومات المختلفة

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أمس الخميس 18 مارس 2021، بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بكلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع الأكاديمية بالقاهرة.

حيث تخرج من هذه الدفعة 336 خريجًا من جنسيات مختلفة “مصر- ليبيا- سوريا” من الحاصلين على الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال “عربى/ إنجليزى”، وماجستير إدارة الأعمال الأكاديمي “عربى/ إنجليزى”، وماجستير إدارة الأعمال “عربى/ إنجليزى”، وماجستير إدارة الأعمال “أوتونوما”، بالإضافة إلى الدبلومات المختلفة.

أقيم الحفل بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء أ.ح خالد شعيب محافظ مطروح، ومعالى اللواء أ.ح محمد عبد اللطيف محافظ دمياط الأسبق والمدير التنفيذي للعاصمة الإدارية، ومعالى الأستاذ الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، وسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة منى قدري عميد كلية الدراسات العليا فرع مصر الجديدة.

أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن سعادتها بحضورها حفل تخرج الدارسين بكلية الدراسات العليا فى الإدارة، مشيرة إلى أن حفل تخرج اليوم هو جني ثمار سنوات من العمل الجاد من قِبل الخريجين وأهلهم وذويهم، والذين كان لهم دور كبير فى دعم ومساندة الخريجين فى مشوارهم نحو الحصول على العلم.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة أنه على هؤلاء الدارسين أن يستثمروا الفرصة نحو تقديم إمكانياتهم لوطنهم فى ظل الرعاية التى يقدمها فخامة رئيس الجمهورية للشباب فى مختلف المؤسسات، مشيرة إلى أن الدولة تراهن على هؤلاء الشباب فى ظل التحديات الكثيرة التى تواجهها.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الأكاديمية العربية تعاونت مع وزارة الهجرة فى العديد من الملفات الهامة مثل عودة العالقين من الخارج إلى وطنهم، بالإضافة إلى الكثير من الأمور المجتمعية، مؤكدة استمرارية التعاون بين الأكاديمية والوزارة فى الفترة المقبلة.

وتابعت القول إن الأكاديمية قدمت، وما زالت تقدم، كل ما لديها من إمكانيات علمية من أجل وصول أبنائها الطلاب إلى هذا اليوم، مشددة على الخريجين أن يستمروا فى طلب العلم وتطوير مهاراتهم وخبراتهم بما ينفع أوطانهم مقدمة شكرها لسعادة رئيس الأكاديمية للمشاركة فى فرحة تخرج أبناء الأكاديمية فى يوم حصادهم.

فى سياق متصل أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، فى بداية كلمته ترحيبه بحضور معالى وزيرة الهجرة، ومعالى محافظ مطروح، ومعالى محافظ دمياط الأسبق والمدير التنفيذي للعاصمة الإدارية، ومعالى رئيس جامعة الجلالة والسادة أعضاء هيئة التدريس والخريجين وأُسرهم فى حفل تخرج الدارسين بكلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع الأكاديمية بالقاهرة.

وأشار إلى أن الأكاديمية العربية تُولي اهتمامًا كبيرًا بحفلات تخرج أبنائها الطلاب لما يمثل هذا اليوم من لقاء لجميع العناصر التى شاركت فى هذا النجاح، بداية من الطالب الذى اجتهد من أجل العلم مرورًا بالسادة أعضاء هيئة التدريس والذين ساعدوا الطلاب وأعدّوهم بأحدث العلوم وصولًا لأسر وأقارب الطلاب الذين ساندوا ودعموا الطلاب من أجل الوصول إلى هذا اليوم.

وأضاف عبد الغفار أن الإنجازات التي حققتها الأكاديمية جاءت بدعم كبير من جمهورية مصر العربية دولة المقر مقدمًا شكره وتقديره للقيادة السياسية على ما تقدمه للأكاديمية من رعاية ودعم.

وأشار عبد الغفار إلى أن الأكاديمية تحرص دائمًا على غرس الثقة في نفوس خريجيها وتزويدهم بأفضل ما وصلت إليه العلوم والتي تساعدهم على بناء مسيرة مهنية ناجحة، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير قدراتهم، متمنيًا للخريجين التوفيق والنجاح وأن يستمروا فى طلب العلم ومسجلًا فخره واعتزازه بأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والذين يبذلون كل جهد من أجل استكمال مسيرة النجاح والتى بدأتها الأكاديمية منذ خمسين عامًا نحو الريادة.

من جانبه قدم الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، شكره الكبير لسعادة رئيس الأكاديمية العربية على دعوته للمشاركة فى حفل تخرج الدارسين بكلية الدراسات العليا فى الإدارة بالأكاديمية فرع القاهرة، مؤكدًا أن من أهم عوامل النجاح داخل الأكاديمية ان هذا الصرح العلمى الكبير لا يقطع علاقته بأبنائه الطلاب منذ حصولهم على درجة البكالوريوس حتى وصولهم إلى مرحلة الدراسات العليا فى مختلف المسارات ونيلهم دراجات الماجستير و الدكتوراة مثل ما يحدث اليوم متمنيًا التوفيق للأكاديمية والنجاح لأبنائها الخريجين فى حياتهم العملية.

وعقب نهاية الحفل قدم سعادة رئيس الأكاديمية درع الأكاديمية لكل من معالى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومعالى اللواء أ.ح خالد شعيب محافظ مطروح.