بحضور وزيرة الثقافة.. حفل ختام مهرجان المسرح المصري الدورة 16 اليوم

يقام مساء اليوم الإثنين حفل ختام مهرجان المسرح المصري في دورته 16، بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ورئيس المهرجان الفنان محمد رياض لأول مرة، وكذلك الفنان ياسر صادق مدير المهرجان.

يقام حفل الختام مساء الليلة في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسيتم توزيع الجوائز والتكريمات للعروض المسرحية الفائزة بالدورة 16 التي أقيمت فعالياتها الأيام الماضية ابتداء من 29 يوليو الماضي حتى 14 أغسطس الجاري.

يعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

شارك في دورة المهرجان هذا العام “37 “عرضًا مسرحيًا من جهات إنتاجية مختلفة، ومن ضمن العروض المشاركة مسرحيات مأخوذة من روائع الأدب العربى والعالمى كما أقيم أيضًا عدد كبير من الندوات.