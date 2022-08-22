بحضور وزيرة التعاون الدولي.. «قمة استدامة الموردين 2022» تختتم أعمالها الاثنين المقبل

تختتم فعاليات النسخة الثانية من “قمة استدامة الموردين 2022″، الاثنين المقبل، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبنوا جوليان، المدير العام لشركة لوريال مصر، ولفيف من الخبراء والاستشاريين والمورّدين العاملين بالمجال .

وتأتي القمة تطبيقًا لإستراتيجية “لوريال من أجل المستقبل” التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية من خلال استمرار التغير الداخلي من خلال احترام حدود والموارد الطبيعية خلال جميع دورات الامداد بجميع مراحل التشغيل المختلفة بمجموعة لوريال، خاصةً التغير المناخي، وموارد المياه، والتنوع البيئي، والموارد البيئية.

بالإضافة إلى مشاركة ودعم الموردين وشركاء لوريال على تطبيق حلول أكثر استدامة المساهمة في مواجهة التحديات العالمية،

إلي جانب التقليل من الآثار السلبية على البيئة والمجتمعات التي تعمل بها المساهمة في مواجهة التحديات العالمية والتقليل من الآثار السلبية على البيئة والمجتمعات التي تعمل بها.

وتهدف القمة لإلقاء الضوء على دور شركة لوريال مصر لتشجيع وتطوير الموردين لاتخاذ خطوات أكثر استدامة فى عملية التصنيع والابتكار لمواد الدعاية والشراكة التى بدأتها الشركة منذ عام 2021 لتحقيق نتائج ملموسة وتطبيق المعايير الأساسية التى وضعتها مجموعة لوريال؛ وذلك لتقليل استهلاك موارد البيئة.

وتعدّ “قمة استدامة الموردين” خطوة هامة في تفعيل المحور الثاني من إستراتيجية “لوريال من أجل المستقبل”، والتي تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات مع الموردين لرفع الوعي ومشاركة الحلول والخبرات حول كيفية تحقيق الاستدامة في مجال عملهم من خلال تطبيق 14 قاعدة ذهبية لتحقيق الاستدامة مستخدمين مواد أكثر استدامة لتقليل الآثار السلبية على البيئة، مما يتمشى مع رؤية الدولة 2030 لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.