بحضور وزيرة التضامن.. تخريج أولى دفعات «الجمال من أجل حياة أفضل»

أعلنت شركة لوريال مصر عن تخريج الدفعة الاولى من برنامجها “الجمال من أجل حياة أفضل”، وذلك على هامش تعاونها مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة كير مصر للتنمية لتنفيذ مشروع “تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة” لتمكين السيدات اجتماعياً واقتصادياً تحت رعاية ودعم وزارة التضامن الاجتماعي.

يهدف برنامج لوريال “الجمال من أجل حياة أفضل” العالمي إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجاً وذلك عن طريق إعادة دمجهن في المجتمع، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، ويتم ذلك من خلال توفير تعليم فني محترف لمهنة تصفيف الشعر، بالاعتماد على منهج تعليميّ طوّره أخصائيّو لوريال ليتضمن منهج نظري وتطبيقي، فضلاً عن توفير فرص عمل لهن في هذا المجال.

جاء الاحتفال بتخريج أول دفعة من البرنامج بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبنوا جوليا، المدير العام لشركة لوريال مصر، والمهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور حازم فهمي، المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية، بجانب نخبة من وسائل الإعلام المصرية ولفيف من الحضور في مجال تنمية المجتمع والتنمية المستدامة.

وتم إطلاق برنامج لوريال “الجمال من اجل حياه أفضل” عالميا سنة 2009، ليغطي الان 29 دولة حول العالم.

كما تم افتتاح 98 مركزاً تدريبياً بالتعاون مع 57 جمعية أهلية واجتماعية في مختلف الدول حتى نهاية سنة 2021. وقد نجحت المراكز التعليمية بتدريب أكثر من 5991 شخصاً، أكثرهم من السيدات.

وقامت شركة لوريال مصر بإطلاق البرنامج في مصر ليكون ذراع التمكين الاقتصادي لمشروع “تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة” لتمكين السيدات بصفة عامة، والسيات المعرضات للعنف بصفة خاصة اجتماعياً واقتصادياً.

من خلال برنامج لوريال “الجمال من أجل حياه أفضل”، قامت الشركة بإنشاء مركزين للتدريب في 6 أكتوبر والقليوبية وتجهيزهم بالبنية التحتية اللازمة للتدريب.

ومن خلال فريق عمل لوريال وشركائهم يتم إقامة التدريبات حيث بلغت الدفعة الأولى 30 سيدة، ويستهدف البرنامج تدريب 300 سيدة على مدار عامين.

وستقوم لوريال بتوفير فرص عمل للخريجات من خلال شركائهم من صالونات التجميل، او امدادهم بالأدوات اللازمة لافتتاح مشروعاتهم الخاصة.

كما قامت لوريال أيضاً بإتاحة الفرصة للتدريب أونلاين على الموقع الخاص بالصالونات ومصففي الشعر بهدف صقل وتنمية مهاراتهم عن طريق توفير التدريبات بشكل مستمر وذلك لضمان استمرارية التدريب مع خريجات برنامج لوريال “الجمال من أجل حياة أفضل.