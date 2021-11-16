اقتصاد وأسواق

بحضور وزراء ومسئولين ورجال أعمال .. معرض «بيزنكس» يبدأ فعالياته غدا

بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات والكيانات الحكومية وخبراء ومستشاري إدارة وتطوير الأعمال
المرسي عزت 8:10 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 8:10 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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أعلنت شركة “بيزنكس” القابضة إنطلاق فعاليات معرض “بيزنكس” – المعرض الدولي للاستثمار و التوكيلات التجارية وأول وأكبر منصة لعرض فرص الاستثمار التجاري الحية بنموذج الفرانشيز .

ويتضمن المعرض اشكال الشراكات الاستثمارية بخلاف العديد من فرص الاستثمار في مجال العقاري التجاري و الإداري، وكذلك مختلف اشكال الصفقات التجارية مع مقدمي الخدمات سواء كانت قانونية أو محاسبية أو تسويقية وعلى هامش المعرض.

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يقام مؤتمر مصر للأعمال B’Talks لمناقشة فرص الاستثمار بمختلف المجالات وآخر تطورات الأعمال بالسوق المصري- غدًا الأربعاء على مدار يومي 17 و 18 نوفمبر الجاري، بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات والكيانات الحكومية وخبراء ومستشاري إدارة وتطوير الأعمال.

إلى جانب أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، خالد عبدالصادق رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، ومحمد بن ناصر الأحمري مساعد الأمين لقطاع التطوير ومدير إدارة اللجان بغرفة مكة المكرمة، إلى جانب ملك العشيري المؤسس والرئيس التنفيذي شركة “بيزنكس” القابضة.

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ويتضمن المؤتمر عدة جلسات يشارك فيها عدد كبير من المسؤولين الحكوميين التنفيذيين إلى جانب أصحاب أكبر العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط، ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وايضا الجلسات النقاشية التي تناولت استراتيجية الدولة في دعم وتطوير الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال الشباب لاستعراض آليات دعم الفنون الحرفية وعرض المنتجات المتميزة.

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مع العمل علي فتح آفاق أوسع لانتشار وتطور وتشجيع الشباب على تعلم الحرف والفنون اليدوية الراقية، من أجل توفير فرص عمل مختلفة.

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بقلم المرسي عزت

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