بحضور هشام طلعت مصطفى.. محافظ الأقصر يضع حجر أساس مشروع فورسيزونز

وضع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،حجر أساس مشروع فندق فروسيزونز الأقصر، بحضور ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، وهشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022.

ويقع المنتجع الجديد فى الجانب الشرقى من النيل ويطل على وادى الملوك مباشرة، ويضم فندق فى المنتصف وجناحين مصممين بأسلوب معمارى فريد.

ويتكون الفندق من 5 طوابق على مساحة 40 الف متر مربع ويحتوى على 201 غرفة، بالإضافة إلى جراج للسيارات على مساحة 3 الأف متر تحت الأرض.

كما يضم الفندق قاعات اجتماعات وجيمانيزيوم ونادي صحي وحمامات سباحة وحدائق وشلالات ومنطقة العاب أطفال بالإضافة إلى التراسات المطلة على النيل وقاعة المناسبات وغيرها من الملحقات.

ويمثل الفندق الجديد إضافة حقيقية لقائمة الفنادق السياحية عالية المستوى وإضافة جديدة لمحافظة الأقصر، التي هي واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.