بحضور هالة صدقي .. مصطفى قمر يحيي حفل تخرج مدارس مصر للغات «صور»

أحيا المطرب مصطفى قمر حفل تخرج مدراس مصر للغات الدولية ، الذي أقيم بمسرح الصوت والضوء بالاهرامات ، بحضور عدد من الفنانين الذين تواجدوا للاحتفال بتخرج أبنائهم أبرزهم الفنانة هالة صدقي والمخرج عثمان أبو لبن .

وقدم مصطفى قمر في الحفل أغنياته الشهيرة التي أحبها الجمهور في مشواره الغنائي أبرزها ، جت تصالحني ، السود عيونه ، حبيب حياتي ، هانحب أيامنا وغيرها .وتفاعل معها الجمهور في الحفل بالاضافة للفنانة هالة صدقي والمخرج عثمان أبو لبن ، اللذين حرصوا على الغناء مع قمر تعبيرا عن فرحتهم بتخرج أبنائهم من مدارس مصر للغات الدولية .