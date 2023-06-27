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بحضور هالة صدقي .. مصطفى قمر يحيي حفل تخرج مدارس مصر للغات «صور»

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بحضور هالة صدقي .. مصطفى قمر يحيي حفل تخرج مدارس مصر للغات «صور»
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:14 ص, الثلاثاء, 27 يونيو 23

أحيا المطرب مصطفى قمر حفل تخرج مدراس مصر للغات الدولية ، الذي أقيم بمسرح الصوت والضوء بالاهرامات ، بحضور عدد من الفنانين الذين تواجدوا للاحتفال بتخرج أبنائهم أبرزهم الفنانة هالة صدقي والمخرج عثمان أبو لبن .

وقدم مصطفى قمر في الحفل أغنياته الشهيرة التي أحبها الجمهور في مشواره الغنائي أبرزها ، جت تصالحني ، السود عيونه ، حبيب حياتي ، هانحب أيامنا وغيرها .وتفاعل معها الجمهور في الحفل بالاضافة للفنانة هالة صدقي والمخرج عثمان أبو لبن ، اللذين حرصوا على الغناء مع قمر تعبيرا عن فرحتهم بتخرج أبنائهم من مدارس مصر للغات الدولية .

جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:14 ص, الثلاثاء, 27 يونيو 23