بحضور نجوم الفن.. الأمم المتحدة تحيي الذكرى 66 لثورة بوليو

أحمد حمدي تقيم منظمة الأمم المتحدة للفنون، برئاسة الدكتور نبيل رزق احتفاليه كبرى لإحياء ذكرى ثورة يوليو الـ66 بفندق هيلتون مركز التجاره العالمى بحضور نخبة كبيرة من الفنانين والمخرجين والشعراء الذين قدموا أعمالا خلدت للثورة وهم عزت العلايلي وفردوس عبد الحميد والمخرج الكبير محمد فاضل والف

أحمد حمدي



تقيم منظمة الأمم المتحدة للفنون، برئاسة الدكتور نبيل رزق احتفاليه كبرى لإحياء ذكرى ثورة يوليو الـ66 بفندق هيلتون مركز التجاره العالمى بحضور نخبة كبيرة من الفنانين والمخرجين والشعراء الذين قدموا أعمالا خلدت للثورة وهم عزت العلايلي وفردوس عبد الحميد والمخرج الكبير محمد فاضل والفنان طارق الدسوقي ومادلين طبر والمخرج هاني إسماعيل والسيناريست مصطفى محرم.

كما يتم تكريم نخبة كبيره من أبناء وأحفاد فنانى الزمن الجميل الذين قدم أباؤهم أفلاما وثقت لثورة يوليو حيث سيتم تكريم اسم الشاعرة نبيلة قنديل والموسيقار الكبير علي إسماعيل وتتسلم التكريم نجلتهم شجون على إسماعيل عن فيلم الأرض وأغنية الفوازير وتكربم منيرة أباظة ورحمة إبراهيم خان وجيجى أخت سعاد حسنى وكريم ذوالغقارعلى فيلمى سروق وغروب وفى بيتنا رجل وتكريم اسم إسماعيل يس عن سلسلة أفلامه عن الجيش والبوليس والطيران والأسطول، وتتسلم التكريم سامية زوجة ابنه بس.

سنعلن عن اسم

الحفل يقام برعاية فندق هيلتون مركز التجارة العالمي برئاسة أحمد صدقى الإثنين الثامنة مساء.