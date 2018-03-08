بحضور نجوم الإعلام والفن.. مراد مكرم يطلق مولد الأكيل

أحمد حمدييطلق الفنان والإعلامي مراد مكرم مهرجانًا ترفيهيًّا ضخمًا بعد غدٍ السبت، باسم "مولد الأكيل"، بدءًا من الساعة 11 صباحًا بأحد المراكز التجارية الكبرى في التجمع الخامس.يشارك فى مولد الأكيل أكثر من 40 مطعمًا وعربات أكل مختلفة لتقديم جميع أنواع الأطعمة بابتكارات جديدة ولمسات طهي متنوعة

أحمد حمدي





يطلق الفنان والإعلامي مراد مكرم مهرجانًا ترفيهيًّا ضخمًا بعد غدٍ السبت، باسم “مولد الأكيل”، بدءًا من الساعة 11 صباحًا بأحد المراكز التجارية الكبرى في التجمع الخامس.

يشارك فى مولد الأكيل أكثر من 40 مطعمًا وعربات أكل مختلفة لتقديم جميع أنواع الأطعمة بابتكارات جديدة ولمسات طهي متنوعة.

ويعيد مكرم من خلال هذا الحدث الكبير ذكريات الموالد ببهجتها وأنوارها، بحضور عدد من الإعلاميين ونجوم الفن ومقدمي برامج الطهي، بدعوات مجانية للجمهور من خلال المطاعم المشاركة بالمولد والرعاة الرسميين له.

من جانبه أكد الفنان والإعلامي مراد مكرم دور الفن والإعلام فى الترويج للسياحة، مشيرًا إلى أن المطاعم المصرية بجميع أنواعها جزء لا يمكن إغفاله فى جذب السياحة، سواء الداخلية أو الخارجية.

يُذكر أن مراد مكرم هو مقدم برنامج “الأكيل” الذى حظي بشعبية كبيرة على قناة سي بي سي سفرة الفضائية، ويطلق “مولد الأكيل”، هذا العام، للموسم الثالث على التوالي، كما يقدم برنامج “تعالى اشرب شاي” على إذاعة نجوم إف إم، ويواصل حاليًّا تصوير مشاهده فى مسلسل “للحب فرصة أخيرة” أمام الفنانة داليا البحيرى والمقرر عرضه قريبًا.