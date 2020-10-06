بحضور نائب هيئة المجتمعات العمرانية.. انطلاق احتفالات العيد القومي لمدينة 6 أكتوبر

افتتاح عددا من المشاريع من ضمنها الطريق الدائري الأوسطي الداعم لطريق الفيوم

احتفلت مدينة 6 أكتوبر اليوم الثلاثاء بعيدها القومي بحضور المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون تنمية وتطوير المدن إلى مقر جهاز المدينة.



ومن المنتظر أن يتم افتتاح عدد من المشروعات اليوم أهمها افتتاح الطريق الدائري الأوسطي، الداعم لطريق الفيوم وافتتاح الموقف الإقليمي.



افتتاح عدد من المشروعات

كما ستشهد احتفالات المدينة بعيدها القومي افتتاح مشروع جنة للإسكان الفاخر، الرعاية المركزة بالمستشفى العام، ومحور الكفراوي وشاشات كاميرات المراقبة.



وتأتي احتفالات المدينة تزامنا مع احتفالات القوات المسلحة بعيدها القومي في ذكرى انتصارات أكتوبر.



كان في استقبال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.