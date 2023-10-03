بحضور منى زكي.. «لوريال باريس» تنظم عرض أزياء لدعم المرأة

نظمت العلامة التجارية لوريال باريس النسخة السادسة من عرض الازياء العالمي السنوي، والذي أقيم على هامش أسبوع الموضة بمدينة الجمال باريس على ساحة برج إيفل، وذلك للاحتفال بتمكين المرأة، والدمج، ودعم المرأة تحت شعار “المرأة الحديدية”.

وخلال الحدث تم تنظيم بث مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي كما قام الحضور بتجربة البث على منصة روبلوكس لأول مرة.

وهدف عرض الأزياء إلى الهام جميع النساء إلى “التقدم بثقة واستحقاق” بالهام من عائلة لوريال باريس من النجمات العالميات، وتتمشي هذه الرسالة مع الشعار الرئيسي للعلامة التجارية لوريال باريس “لأنك تستحقينه” والتي تدعو جميع السيدات مواجهة التحديات بدون أي خوف أو قلق، نابعا من الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن الذات وعن قدرِهن الحقيقي، والمساهمة في مجتمعهن باستحقاق والقدرة علي صنع التغيير.

وقام عرض أزياء لوريال باريس في نسخته السادسة بجمع المتحدثات باسم لوريال باريس تحت هدف واحد وهو الاحتفال بالأخوية وتمكين المرأة.

وحضر العرض النجمة المصرية “منى ذكي”، “ماري بوشيه”، “سيندي برونا”، “كاميلا كابيو”، “نيكولاي كوستر والداو”، “فيولا ديفيس”، “إل فانينج”، “لوما جروث”، “كيندال جينر”، “ليا كيبيد”، “كاثرين لانجفورد”، “ايفا لونجوريا”، “أندى ماكدوول”، “هيلين ميرِن”، “اجا نايومي كينج”، “سو جو بارك”، “اشواريا راي”، وأخيراً وليس آخرا “ايزولت”.

اطلالات بجمال فريد من نوعه مستوحاة من الموضة الفرنسية

وجمع عرض أزياء لوريال باريس بين الجمال والموضة، حيث قام فريق لوريال باريس العالمي وخبراء التجميل ومصففين الشعر بتقديم وتنفيذ إطلالات مستحضرات التجميل والشعر لهذا الموسم مستوحاة من الموضة الفرنسية.