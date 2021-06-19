بورصة وشركات

بحضور ممثلين من 6 دول عربية.. تدشين مركز كميت للتحكيم الدولي بالقاهرة

قال المركز في بيان له أن التدشين يأتي بمشاركة وتأسيس مجموعة من خبراء القانون والمال والأقتصاد.
مصطفى طلعت 3:52 م, السبت, 19 يونيو 21 3:52 م, السبت, 19 يونيو 21

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أعلن مركز “كميت للتحكيم الدولي” في القاهرة، عن انطلاق فاعليات تدشينه بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل 22 يونيو، بحضور ممثلين من 6 دول عربية.

وقال المركز في بيان له إن التدشين يأتي بمشاركة وتأسيس مجموعة من خبراء القانون والمال والاقتصاد، بهدف فض المنازعات التي قد تنشأ في ضوء تزايد الاهتمام بتطوير البئية النظامية للقطاع المالي والتجاري والاستثماري بمختلف الدول.

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وأوضح البيان أنه سيتم تدشين “كميت للتحكيم الدولي”، لفض المنازعات بين الأشخاص الطبعيية والاعتبارية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات والحكومات من مختلف دول العالم.

ويستهدف ” كميت للتحكيم الدولي”، تدريب جيل جديد من الراغبين بالعمل في مجالات التحكيم الدولي، والوساطة والتوفيق،إلي جانب باقي الخدمات التي سيقدمها المركز لكل المهتمين بالشأن القانوني والمالي والتجاري.

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ويسعى المركز نحو التحالف مع مختلف غرف ومراكز وهيئات التحكيم والوساطة الدولية ذات الصلة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم من مختلف دول العالم المعتمدين بهدف اكتساب الثقة والاحترام كمركز دولي معني بالتجكيم وتطوير آلياته.

ويختص المركز بتقديم 3 أنواع من الخدمات المتكاملة، وعلي رأسها خدمات التحكيم الدولي وخدمة الوساطة والتوفيق، وخدمة التوعية والتدريب، بحسب البيان.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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