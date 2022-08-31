«بحضور معاون رئيس مصلحة الضرائب».. غرفة تجارة الإسكندرية تنظم لقاءً لمناقشة الفاتورة الإلكترونية الأسبوع بعد القادم

تستعد الغرفة التجارية في الإسكندريه لتنظيم لقاء موسع مع عدد من منتسبي الشعب مع معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشاد عبد العال، وذلك مطلع الأسبوع بعد القادم.

وكشف مجدي عبد العزيز، رئيس لجنة الممول والضريبة في الغرفة التجارية في الاسكندرية، أنه تم الاتفاق على عقد اتفاق مع الدكتورة رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب، خلال اجتماعاته بالقاهرة مؤخراً، وذلك لبحث عدد من مشكلات الممولين.

وأضاف “عبد العزيز” أن اللقاء سيكون يوم الأحد بعد القادم، وسيبحث عددًا من القضايا الهامة، خاصه ما يخص الفاتورة الإلكترونية التي دخلت حيز التنفيذ، وأصبحت إلزامية على العديد من القطاعات فى الفترة القادمة.

وأشار رئيس لجنة الممول والضريبة في الغرفة التجارية في الاسكندريه إلى أن هناك مشكلات بدأت الظهور في مع بعض الأنشطة مع بدء العد التنازلى لإلزامية الفاتورة الالكترونية، وتحتاج إلى توضيح وتباحث ومناقشات مع العملاء والموالين نظرًا لحداثة الأمر، فضلا عن أن هناك البعض من ينطبق عليهم الشروط وسيكون من الخاضعين لها ويترتب عليهم دفع غرامات وهو ما سيتم بحثه في هذا اللقاء المرتقب.

ولفت عبد العزيز إلى أن الفتره القادمة قد تشهد تغيرات كبيرة طريقة عمل مأمويات مصلحة الضرائب، خاصة أن هناك توجها لتحول المأموريات إلى الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر وتحويل كبار العملاء الذي يزيد رقم أعمالهم على 10 ملايين جنيه إلى مصلحة كبار الممولين.

وكانت الغرفة التجارية بالإسكندرية قد نظمت مطلع الأسبوع الحالى لقاء موسع لأعضائها ومنتسبيها مع مختار توفيق عباس ندا، رئيس مصلحة الضرائب، تم خلاله لمناقشة بعض المشكلات التي تواجه التجارة والضريبة العامة والقيمة المضافة وطرق الدفع الإلكتروني.