اقتصاد وأسواق

بحضور مستشار وزير المالية.. «المصرية اللبنانية» تناقش الإصلاحات الضريبية الجديدة الاثنين المقبل

بحضور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية الدكتور رمضان صديق، والمهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، ولفيف من رجال الأعمال في مصر ولبنان
محمد ريحان 5:41 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20 5:41 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

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فى إطار الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب، تنظم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الاثنين المقبل، ندوة عن قانون الإجراءات الضريبة الموحد الجديد.

تُعقد الندوة بعنوان: « قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الاعمال في انتظام المجتمع الضريبي»، بحضور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية الدكتور رمضان صديق، والمهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، ولفيف من رجال الأعمال في مصر ولبنان. ويدير الندوة المهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

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وقال أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، إن الندوة في إطار حرص الجمعية على نشر الوعي بأهمية قانون الضرائب الموحد الجديد والتعريف بالإجراءات الضريبية الجديدة، والذي يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب وتحقيق المزيد من الفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية عبر تبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمى.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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