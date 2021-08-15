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بحضور مديري إدارات الديوان العام .. بورسعيد تستعد للحصول على الأيزو

واستعرض "المحافظ" معدلات العمل فى المشروع حتى الآن، موجها بسرعة تنفيد العمل طبقا للمواعيد المقررة
أماني العزازي 9:39 م, الأحد, 15 أغسطس 21 9:39 م, الأحد, 15 أغسطس 21

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شهد محافظ بورسعيد عادل الغضبان ، اليوم الأحد ، الإعلان عن بداية مشروع التأهيل لبناء نظام إدارة الجودة الشاملة الأيزو ٩٠٠١، والذى تم من خلال عقد اجتماع موسع بحضور مديرى إدارات الديوان العام، وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة.

وتم خلال الاجتماع تعريف العاملين بنظام إدارة الجودة الشاملة وأهميته فى رفع مستوى الأداء بإدارات الديوان العام، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بما يتماشى مع التطور الذى تشهده محافظة بورسعيد فى كافة المجالات، وخطة التطويى الشاملة للمؤسسات الحكومية والنظام الإدارى بمحافظة بورسعيد، بما يساهم فى تأهيل العاملين ورفع مستواهم الإدارى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وتزدهر بورسعيد بالعديد من تنفيذ المشروعات الحكوميه القوميه، ومنها محطة صرف صحى منطقة الاستثمار بالضواحى، حيث تشهد محافظة بورسعيد خطة موسعة لإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى فى كافة الأحياء بما يساهم فى استيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة، ويخفف من معدلات الضغط على المحطات الحالية، ويقضى على مشكلات الصرف الصحى فى محافظة بورسعيد.

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بقلم أماني العزازي

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