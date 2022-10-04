بحضور محافظ القاهرة.. افتتاح مشروع «ويست بانك» التجاري الترفيهي الخميس المقبل

أعلنت شركة كاونسل ماسترز، العاملة في مجال إدارة وتشغيل المشروعات، ترقب افتتاح مشروعها الجديد “ويست بانك West Bank” بمنطقة المنيل، شارع عبد العزيز آل سعود، وهو متنزه تجاري وترفيهي يوفر وجهة جديدة للترفيه والتنزه مع الأهل والأصدقاء مباشرة على ضفاف النيل بالمنيل،

ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة لتطوير الخريطة المعمارية للقاهرة وتوفير مناطق ترفيهية وتجارية جديدة للمصريين في قلب القاهرة.

وسوف يُقام حفل الافتتاح المبدئي للمشروع، مساء يوم الخميس 6 أكتوبر، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وكبار المسئولين والشخصيات الهامة في قطاع الاستثمار العقاري التجاري والسياحي، وسيشمل حفل الافتتاح فعاليات وفقرات ترفيهية متنوعة.

وتقوم شركة كاونسل ماسترز بإدارة وتشغيل وتسويق المشروع، الذي قامت بإنشائه وتطويره الدولة المصرية وفقًا لأعلى المعايير العالمية وأحدث طرق وسبل البناء والتشييد الحديثة، ليقدم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المميزة؛ لخدمة المنطقة بشكل جديد.

جدير بالذكر أن شركة كاونسل ماسترز لاستشارات الأعمال وإدارة المشروعات الفندقية والسياحية والتجارية وخدمات التسويق والتوكيلات التجارية إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الاستشارات والخدمات الخاصة بالتوكيلات التجارية وإدارة المشروعات الفندقية والسياحية والتجارية وإنشاء وتسويق الامتيازات التجارية وتسويق فرص الاستثمار بالمشروعات التجارية في مصر والخارج.