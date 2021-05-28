ثقافة وفنون

بحضور فنانين وإعلاميين.. السفير السعودي يقيم حفلًا على شرف رئيس هيئة الترفيه

حضور كوكبة من الفنانين والإعلاميين والسياسيين وعلى رأسهم وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم
أحمد حمدي 11:40 م, الجمعة, 28 مايو 21 11:40 م, الجمعة, 28 مايو 21

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أقام خلال الساعات الأخيرة سفير المملكة العربية السعودية أسامة نقلي حفلًا كبيرًا بمنزله على شرف المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وذلك بحضور كوكبة من الفنانين والإعلاميين والسياسيين وعلى رأسهم وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم.

حضر الحفل الإعلامي عمرو أديب، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان عمرو دياب، والفنانة يسرا، وكذلك المحامي خالد أبو بكر، ودكتور مصطفى الفقي، والمنتج حمادة إسماعيل، ومنتصر نبراوي وغيرهم.

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وتمت مناقشة الكثير من الموضوعات في هذا اللقاء الفني والاعلامي والسياسي بين الحاضرين ، حول الفن المصري والعربي واجواء العلاقات بين الدولتين مصر والسعودية والتعاون الذي سيتم بينهما خلال الفترة المقبلة في كثير من المجالات .

وتحدث تركي آل الشيخ عن كواليس لقائه مؤخرا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما أكد وجود تعاون مشترك قادم بين الاجهزة الفنية السعودية ونظيرتها المصرية بصورة كبيرة بدون اي تضارب، إضافة لتعاون فني كبير في الدراما والموسيقى بين البلدين وتشرف قناة إم بي سي على هذا التعاون.

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بقلم أحمد حمدي

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