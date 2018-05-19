بحضور سفراء 3 دول..الكهرباء تفتح مظاريف محطة الحمراوين غدا

عمر سالمكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن أنه من المقرر أن يتم فتح المظاريف المالية الجديدة لمناقصة محطة كهرباء الحمراوين غدا الأحد، بحضور سفراء 3 دول.وكان ٣ تحالفات عالمية تضم جنرال إليكتريك الامريكية ، وتحالف هيتاشى – ميتسوبيشى اليابانيتين مع أوراسكوم والسويدى إليكتريك، وتحال

عمر سالم

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن أنه من المقرر أن يتم فتح المظاريف المالية الجديدة لمناقصة محطة كهرباء الحمراوين غدا الأحد، بحضور سفراء 3 دول.

وكان ٣ تحالفات عالمية تضم جنرال إليكتريك الامريكية ، وتحالف هيتاشى – ميتسوبيشى اليابانيتين مع أوراسكوم والسويدى إليكتريك، وتحالف شركات شنغهاى إليكتريك ودونج فانج الصينيتين مع مجموعة حسن علام القابضة تقدموا بعروضهم المالية مارس الماضي للمنافسة على محطة الحمراوين التى تصل قدرتها لنحو ٦٠٠٠ ميجاوات.

وطلبت وزارة الكهرباء نهاية أبريل الماضى من الشركات إعادة تقديم عروض مالية جديدة بأسعار أقل تكلفة لإنشاء المشروع لاسيما وأن الاستثمارات مرتفعة للغاية مما تكبد الوزارة أعباء مالية جديدة فضلا عن أن بعض الشركات عرضها فيه مغالاة بشدة مثل العرض الياباني والأمريكي، وفق المصدر.

وأضاف المصدر ذاته لـ”المال” أن التحالفات قدمت عروضها منذ 10 أيام وسيتم فتح المظاريف الجديدة على أن يتم تحليلها بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالمشروع شركة تراكتبيل البلجيكية.

وأشار إلى أن الوزارة وجهت الدعوة لسفراء الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان والصين لحضور حفل فتح المظاريف المالية لأضخم محطة كهرباء تقليدية وذلك بحضور ممثلين عن التحالفات المتنافسة.

ويعد مشروع «فحم الحمراوين»، الأول من نوعه، ويقع على ساحل البحر الاحمر ، وينفذ بنظام «EPC+finance»، الذى يعتمد على تدبير المنفِذ للتمويل، وتسليم المشروعللشركة القابضة، على أن تسدد الأخيرة بعد التنفيذ الذى من المتوقع أن يستغرق نحو 7 سنوات.