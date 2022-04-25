استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، عددًا من رجال الدين المسيحي، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

جاء ذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها الوزارة، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمرارًا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.