بحضور رئيس مجلس الشيوخ.. انطلاق المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة غدا

تنظم المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الامناء المؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة (الأخضر حياة).
ويعقد المؤتمر بالقاهرة غدا الأحد لمناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ؛ أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة فى ظل المتغيرات المناخية.
كما من المقرر مناقشة دور الإعلام فى المؤسسات الدولية والعربية والمجتمع المدنى فى الحفاظ على التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية.