بحضور رئيس الوزراء.. «النواب» يناقش جهود الدولة لمنع التهجير القسري للفلسطينين

خصّص مجلس النواب جلسته العامة، غدا الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ومن المتوقع حضور الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس رئيس الوزراء، في الجلسة العامة بمجلس النواب غدا الثلاثاء، في تمام الساعة 11 صباحًا.

ووفقًا لجدول أعمال الجلسة، ستناقش طلبات الإحاطة المقدَّمة من النواب: عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان.