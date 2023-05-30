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بحضور رئيس الهيئة.. اقتصادية «النواب» تناقش موازنة الرقابة المالية 2023-2024

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يحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بحضور رئيس الهيئة.. اقتصادية «النواب» تناقش موازنة الرقابة المالية 2023-2024
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:06 م, الثلاثاء, 30 مايو 23

انطلق اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، منذ قليل لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها وهي:-

1- الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- معهد الخدمات المالية.
3- الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

ويحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة و المستشار رضا عبد المعطي، مستشار رئيس الهيئة.

ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:06 م, الثلاثاء, 30 مايو 23