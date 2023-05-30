بحضور رئيس الهيئة.. اقتصادية «النواب» تناقش موازنة الرقابة المالية 2023-2024

انطلق اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، منذ قليل لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها وهي:-

1- الهيئة العامة للرقابة المالية.

2- معهد الخدمات المالية.

3- الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

ويحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة و المستشار رضا عبد المعطي، مستشار رئيس الهيئة.